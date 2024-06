Srbi pokvarili Ibrahimovićevo slovesnost

Z zornega kota slovenske nogometne reprezentance in njenih privržencev so med drugimi pripravljalnimi tekmami v luči odštevanj do eura najbolj zanimivi nastopi naših tekmecev v skupinskem delu spektakla v Nemčiji – Anglije, Danske in Srbija.

Slednja se je v stockholmskem večeru pokazala v zelo prepričljivi podobi proti domači Švedski. Slavnostno ozračje ob uradnem slovesu velezvezdnika Zlatana Ibrahimovića od te skandinavske reprezentance so tako pokvarili izbranci selektorja Dragana Stojkovića, ki so se veselili zmage s 3:0 (Milinković-Savić 18., Mitrović 60., Tadić 70.).

Danska, uvodna tekmica slovenske vrste čez dober teden v Stuttgartu (16. t. m., 18.00), pa je imela prav tako uspešno generalko in v skandinavskem dvoboju v domačem Brondbyju ugnala Norveško s 3:1 (Hojbjerg 12., Vestergaard 21., Poulsen 90.; Haaland 72.).

Uspešno generalko pa je imela tudi hrvaška reprezentanca, ki je v Lizboni ugnala močno Portugalsko z 2:1 (Modrić 8.-11m, Budimir 56.; Diogo Jota 48.). Zadovoljni pa so bili tudi v taborih še dveh naših sosed – Avstrijci so gostovali v St. Gallnu in s Švico remizirali z 1:1 (Baumgartner 5; Widmer 26.), Madžari pa so v Debrecenu gladko ugnali Izrael s 3:0 (Sallai 11., Varga 19., 22.).