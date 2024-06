Vroč vikend v Nemčiji: Se bodo Belgijci rešili, bo Ronaldo prišel do 15. gola?

Tudi drugi konec tedna na evropskem prvenstvu v nogometu bo zelo pester, danes bodo v skupinah E in F sklenili drugi krog, že jutri pa bodo zadnje dejanje skupinskega dela odprli v skupini A z gostitelji iz Nemčije, ki so si že zagotovili napredovanje v izločilne boje. Nekaj presenečenj smo že videli, se obetajo nova?

Sobota, 15.00: Gruzija – Češka; Hamburg, sodnik Daniel Siebert (Nemčija): Novinci na evropskih prvenstvih iz Gruzije so na debiju pokazali srčnost, ampak Turki so bili previsoka ovira in so zmagali s tremi evrogoli. Se je pa Georges Mikautadze vpisal v zgodovino s prvim golom za reprezentanco iz gorate dežele. Ta največ upanja polaga na Napolijevega zvezdnika Hvičo Kvaračelija. Čehi so se dobro upirali Italiji (1:2) in si obetajo prve tri točke. Tip: 2, manj kot 2,5 gola.

Hviča Kvaračelija je prvi zvezdnik Gruzije. FOTO: Alberto Pizzoli/ AFP

Sobota, 18.00: Turčija – Portugalska, Dortmund, sodnik Felix Zwayer (Nemčija): Glede na videno v prvem kolu bo v Dortmundu derbi skupine E, Turki so proti Gruziji pokazali, da niso prišli na izlet v »obljubljeno deželo«, kjer imajo ogromno podporo tam rojenih navijačev. Prikazali so prav fanatični pristop, ki so ga z lepimi zadetki kronali Mert Müldür, Arda Güler in Kerem Aktürkoglu.

2 gola je na dveh tekmah dosegel mladi nemški zvezdnik Jama Musiala.

Portugalci za začetek niso navdušili proti Čehom, so pa uprizorili preobrat in zmagali po zadetku Francisca Conceicaa v sodnikovem dodatku. A tudi leta 2016, ko so postali evropski prvaki, so potrebovali čas, da so ogreli motorje, v izločilne boje so se prebili po treh neodločenih izidih s tremi točkami. Tudi takrat je bil prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo. Pri 39 letih je odigral vseh 95 minut proti Čehom in morda ga bo selektor Roberto Martínez danes pustil na klopi. Pričakujemo lahko odprt nogomet, saj so oboji blizu napredovanja. Tip: 2, več kot 8,5 kota.

39 let in 4 mesece je star Cristiano Ronaldo. 130 golov je dosegel na 208 tekmah za Portugalsko. 14 jih je zabil na EP, s čimer je rekorder.

Sobota, 21.00: Belgija – Romunija, Köln, sodnik Szymon Marciniak (Poljska): Že po prvi tekmi teče voda v grlo belgijski ekipi, ki premore ogromno talenta in izkušenj, a je tudi že prek zenita. Proti Slovaški je dovolila prvo veliko presenečenje prvenstva. Osmoljenec tekme je bil Romelu Lukaku, ki je dvakrat zatresel mrežo, a so mu oba gola razveljavili po posredovanju VAR.

Romunija? Zelo tiho in skromno je prišla v Nemčijo, toda zmaga s 3:0 proti Ukrajini je vlila samozavest ekipi Edwarda Iordanescuja, za katero so bili strelci Nicolae Stanciu, Razvan Marin in Denis Dragus. Sproščenost je lahko voda na mlin naslednikov Gheorgheja Hagija. Ne nazadnje, v drugem polčasu je v igro vstopil njegov sin Ianis. Tip: 1; na tekmi bo enajstmetrovka.

Romeluju Lukakuju so razveljavili dva gola. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Nedelja, 21.00: Švica – Nemčija, Frankfurt, sodnik Daniele Orsato (Italija): Nemci so takoj razblinili dvome o tem, ali lahko posežejo visoko na domačem euru. S šestimi točkami in razliko v golih 7:1 so si praktično že zagotovili prvo mesto v skupini A, selektor Julian Nagelsmann pa bo lahko odpočil nosilce igre. Tudi Švicarji so praktično naprej. Lahko pričakujemo »prijateljsko« tekmo v Frankfurtu, kakršno so Nemci odigrali na SP 1982 proti Avstriji, ko so najprej gledalcem metali rože, potem pa odigrali morda najbolj dolgočasno tekmo. Tip: 0; manj kot 4,5 kartona.

bo Jamal Musiala spet zadel? FOTO: Damien Meyer/AFP

Nedelja, 21.00: Škotska – Madžarska, sodnik Facundo Tello (Portugalska): Popolno nasprotje tekme v Frankfurtu bo hkratna v bližnjem Stuttgartu. Šlo bo na nož. Škoti, ki imajo rekordno število gostujočih navijačev v Nemčiji in so poželi ogromno simpatij, so prebrodili blamažo proti Nemčiji in prišli do velike točke s Švico, ko je zadel kdo drug kot Scott McTominay iz Manchester Uniteda. Madžari po dveh porazih ne morejo biti več drugi, bi jim pa zmaga na široko odprla vrata do osmine finala. Bo Dominik Szoboszlai iz Liverpoola rabelj velikega rivala McTominayja? Tip: 2; več kot 4,5 kartona.