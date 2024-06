Uspeh Slovenije ni presenečenje

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Zlatko Dedić je po torkovi zgodovinski uvrstitvi Slovenije v osmino finala evropskega prvenstva v Nemčiji v pogovoru dejal, da to zanj ni presenečenje. »Ob tem uspehu se porajajo zelo pozitivne misli. Zame uspeh Slovenije ni veliko presenečenje. Že od tekme z Norveško v ligi narodov (2:1) se je videlo, da ima reprezentanca nekaj, da so fantje na pravi ravni in lahko naredijo velike stvari,« je pogovor začel Dedič. »Ni pa bilo preprosto. Nogomet nam je nekaj vzel na tekmi s Srbijo, a zato je nekaj vrnil na tekmi z Anglijo. Lahko smo zadovoljni in ponosni. Zdaj naj se fantje spočijejo in ostanejo osredotočeni. Prepričan sem, da še niso rekli zadnje,« je nadaljeval.

Kot je pojasnil, si je vse tri tekme – z Dansko, s Srbijo in z Anglijo – ogledal v živo. »Dobil sem ogromno sporočil od mojih kontaktov v Nemčiji. Ti so pozitivno presenečeni in veseli, da Slovenija igra tako dobro. Najbolj pa so mi v spominu ostali naši navijači. Enkratno je videti na tisoče slovenskih navijačev na vseh treh tekmah, ki so prišli zelo daleč podpret fante. A ti so si to zaslužili. Užitek je gledati take tekme v živo, rad pa bi, da vse to postane nekaj normalnega,« je povedal 39-letni nekdanji napadalec z bogato kariero predvsem v italijanskih in nemških klubih.

Ta je dejal, da ga je doslej Slovenija prepričala predvsem v tem, da je ekipa, celota. »Vsi so na vrhunski ravni, vsi igrajo dobro, vsi pripravljeni in dajejo maksimum. Na tej ravni lahko le tako tudi funkcioniramo. Vse je na res vrhunski ravni, strokovni štab s selektorjem opravlja izjemno delo, organizacija je odlična, zato takšen uspeh ni slučajen,« je pojasnil.

Šeško še ni rekel zadnje

Poudaril je, da se dajo določene stvari še vedno izboljšati. »A najpomembnejše je, da na vsaki tekmi pokažemo maksimum in da se ne zadovoljimo z opravljenim. Res je, gre za velik uspeh, a se ne smemo zadovoljiti. To je enkratna priložnost, da pridemo zelo daleč na velikem turnirju. Rad bi, da to pride v podzavest, da smo vrhunski in lahko gremo daleč, saj imamo vse potrebno,« je optimist Dedić.

Njegova agencija bdi tudi nad Benjaminom Šeškom, ki doslej na EP še ni zadel. »Beni je mlad fant, je nogometna zvezda. Ni imel optimalnih priprav na EP, saj je imel nekaj malega telesnih težav, kar te malce vrže iz tira. A ne smemo pozabiti, da je prvo tekmo proti Danski igral zelo dobro. Škoda, da ni zadel. Tudi proti Srbiji je imel priložnost. Po obdobju, ko je zadeval na vsaki tekmi, je zdaj krajše obdobje, ko žoga ne gre v mrežo. Pomembno pa je, da ekipa funkcionira. Beni pa tako kot drugi fantje še ni rekel zadnje.«

Je nekdanji slovenski reprezentant. FOTO: Srđan Živulović/Reuters

Potencialni tekmec Slovenije v osmini finala je tudi Portugalska, s katero bi se 1. julija merila prav v Frankfurtu, kjer Dedić živi in »bi imel 12 minut do štadiona«. »Nimam favorita za naslednjo tekmo. Rad bi se izognil Portugalcem kljub dobri marčevski izkušnji. A če bodo fantje na vrhunski ravni, potem lahko igrajo proti komurkoli. Naslednja tekma bo težka za vsakega tekmeca Slovenije (ob Portugalski lahko Slovenija dobi še Belgijo, Ukrajino, Romunijo ali Slovaško).«

Če je Dedić zadovoljen s predstavami Slovenije, pa ni z vtisom, ki ga je pustila Anglija. Dedić je že pred meseci v pogovoru dejal, da Anglije ne vidi v najožjem krogu favoritov. »Angleži imajo težave, ne morem reči, da mi ni bilo všeč, kako so igrali. Ne vidim jih v absolutnem najožjem krogu favoritov, a ne smemo pozabiti, da so to vrhunske zvezde in 'top' igralci. Kljub vsemu so bili prvi v skupini in so dosegli želeno. Menim, da bodo že na naslednji tekmi videti bolje in imeli kaj povedati. Doslej pa niso navdušili.«

Avstrija ima vrhunske igralce

Glede teh, ki pa so zanj še vedno med glavnimi pretendenti za naslov, pa so še vedno Španci, Francozi, ki imajo sicer določene težave s poškodbo Kyliana Mbappeja, »brez katerega oni veliko izgubijo«, in Nemci. »Kot sem pričakoval, prihajajo v pravo formo. Glede na to, da so doma, bodo zelo nevaren tekmec.«

Kot je še povedal, je navdušen nad kakovostjo nogometa na turnirju, »ritem, priložnosti, zadetki – vse tekme je lepo gledati. EP je res na izjemni ravni, zato smo res lahko ponosni, da so naši fantje pomemben del tega.«

Doslej so navdušili tudi Avstrijci. »Vsakič govorim, da se na takšnih prvenstvih zgodi kakšno presenečenje. Čeprav Avstrija zame ni presenečenje, ker ima vrhunske igralce. Doslej je odigrala zelo dobro in je nanjo treba računati. Bodo pa zdaj v izločilnih bojih odločale res malenkosti. Vsaka ekipa ima zvezdnika, vrhunske igralce, zna taktično dobro igrati, je tekalno sposobna. Raven je res visoka,« meni Dedić.

Za zdaj sta znana dva para osmine finale: Nemčija – Danska in Italija – Švica. »Prepričan sem, da bodo Nemci preskočili to oviro, so v naletu. Glede Švice in Italije pa je nekako 50-50. Švica ima tudi zelo dobro ekipo, Italijani pa so branilci naslova in znajo igrati na teh velikih tekmovanjih.«