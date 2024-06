V Nemčiji srčno, a tudi odgovorno in po pameti; hitro lahko gre kaj zelo narobe

V nadaljevanju preberite:

Največja navijaška eksodusa Slovencev doslej sta bila ob tekmi nogometne reprezentance na njenem prvem euru proti Španiji v Amsterdamu, kjer se je na trgu Dam in kasneje v Areni Amsterdam zbralo okrog 10.000 navijačev legendarnih borcev Srečka Katanca, ter leta 2017 na finalu eurobasketa v Istanbulu, kjer je zmago Gorana Dragića in njegovih junakov pozdravilo kakšnih 8000 športnih romarjev. Ta rekorda se bosta kmalu poslovila in padla na četrto in peto mesto. Vse tri tekme slovenskih nogometašev na euru 2024 v Nemčiji si bo namreč ogledalo po 12.000 rojakov, v Nemčijo pa naj bi šlo skupaj med 40.000 in 50.000 privržencev reprezentance Matjaža Keka.

Takšna množica skupaj z navijaško vročico predstavlja varnostna tveganja in le nekaj ur pred odhodom slovenskih fantov proti nemški bazi v Wuppertalu so zato na sedežu Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju organizirali skupno novinarsko konferenco NZS, Generalne policijske uprave in Ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Slovenija bo v prvem delu EP odigrala tri tekme, v nedeljo v Stuttgartu z Dansko, 20. t. m. v Münchnu s Srbijo in 25. t. m. v Kölnu z Anglijo. Kaj navijačem svetujeta policija in MZEZ? Kdaj bo poseben vlak odpeljal v München? Na kaj morajo biti pozorni navijači in na koga se lahko obrnejo? Kje bodo v Sloveniji organizirane uradne Uefine navijaške cone? Kaj se bo dogajalo na Pogačarjevem trgu ... Česa nikakor ne smete pozabiti in česa ne smete imeti s seboj? Kakšna je ocena tveganja na treh slovenskih tekmah?