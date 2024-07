(V ŽIVO) V Frankfurtu na tribunah že po slovenskih taktih

Slovenskim navijačem je v Frankfurtu pripadel »prvi polčas« dvoboja osmine finala evropskega prvenstva v nogometu med Slovenijo in Portugalsko. Toda ta bitka šteje le za vtis, druga, zgodovinska za slovensko reprezentanco, ki se je prvič uvrstila v izločilni del na velikem tekmovanju, prinaša veliko več. Zmaga, sicer bi bila prva na evropskih prvenstvih po treh neodločenih izidih v skupinskem delu tekmovanja in še dveh pred 24 leti na euru v Belgiji in Nizozemskem, kjer so Slovenci izgubili le proti Špancem, prinaša preboj v četrtfinale.

Slovenski navijači so ob reki Majn pokazali odlično formo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Približno 8000 Slovencev bo v Frankfurt Areni spodbujalo varovance selektorja Matjaža Keka, ki so proti Portugalcem v vlogi avtsajderjev. Toda Cristiano Ronaldo in njegovi kolegi niso pozabili marčevske zaušnice v prijateljski tekmi v Stožicah, ko sta Adam Gnezda Čerin in Timi Max Elšnik priigrala odmevno zmago z 2:0.

Slovenski navijači so že v navijaški coni pripravili imenitno vzdušje in zasenčili Portugalce. Okoli 17. ure so se na poziv policije začeli odpravljati proti železniški postaji in proti stadionu, opremljeni z zastavami, tudi eno zelo veliko, več tisoč Slovencev pa je kot običajno vzdušje dvigalo z navijaškimi napevi.

Slovenski selektor Matjaž Kek je ostal zvest svojim načelom. Začetne enajsterice ni menjal. Le kaznovanega Erika Janžo je na položaju levega bočnega branilca zamenjal z Juretom Balkovcem. Portugalski selektor Roberto Martinez tudi ni presenetil. Izbral je pričakovano enajsterico, v kateri sta tudi veterana, najstarejši igralec na EP, 41-letni Pepe, in najboljši strelec v zgodovini Portugalske Ronaldo. Napadalec z Madeire bo lovil 129. reprezentančni gol na svojem šestem evropskem prvenstvu.

»Že smo igrali med seboj, gledali tudi vse tekme v skupinskem delu. Posameznike poznamo iz tekme lige prvakov, vse poznamo. Individualno so odlični. Težko bo, trpeli bomo, ker imajo kakovost in posest žoge v svojih nogah. Nevarni so z vseh položajev. Ampak na tem turnirju imamo eno od boljših obramb,« je pred tekmo razmišljal slovenski reprezentant Timi Max Elšnik.