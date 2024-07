Danes na euru: Francija za ogrevanje, nato zgodovinska tekma Slovenije

Potem ko smo na evropskem prvenstvu v nogometu dobili prve štiri četrtfinaliste, je danes na vrsti tretji dan osmine finala od četrtih. Ta bo posebej mikaven tudi za slovenskem ljubitelje nogometa, saj bo prvič doslej igrala v končnici tudi izbrana vrsta Slovenije. Njen tekmec bo Portugalska, v popoldanskem dvoboju pa se bosta merili Francija in Belgija.

Francija – Belgija (Düsseldorf, 18.00)

Na enem najlepših objektov eura 2024, ki sprejme dobrih 46.000 navijačev, bi lahko spremljali pravi spektakel. Obe reprezentanci sta se v zadnjih dneh soočali s kritikami v domovini, četudi sta se relativno zanesljivo prebili med 16 reprezentanc v Evropi. »Nihče noče domov, ne želimo še na dopust. Pripravljeni smo, vemo, za kaj smo se odločili, vemo, da bo zelo težko proti Belgiji, toda imamo pravo ekipo, prave igralce in to bomo pokazali v Düsseldorfu,« je napovedal Kylian Mbappe, ki je vendarle iz dneva v dan v boljši pripravljenosti, Francija bo gotovo boljša kot prej.

Francoski selektor Didier Deschamps in prvi zvezdnik Kylian Mbappe. FOTO: Franck Fife/AFP

Tudi Belgija ima priložnost za maščevanje. Poraz proti Franciji v polfinalu SP 2018 v Rusiji je bil izjemno grenak, saj je tako imenovano »zlato generacijo« igralcev prikrajšal za odmeven dosežek – Belgijci so v tekmi za 3. mesto v Rusiji nato resda premagali Anglijo –, potem ko so predtem spektakularno zmleli Brazilce. Belgijski kapetan Kevin De Bruyne je po tekmi z Ukrajino na žvižge navijačev odgovoril s pozivom soigralcem, naj ne gredo pozdravit rojakov. Gotovo bo v Düsseldorfu zanimivo. Vloga favorita vendarle pripada Francozom (4-4-2; Mbappe, Thuram), Belgijcev ne bi bilo dobro odpisati (4-3-3; Doku, Lukaku, Lukebakio).

Portugalska – Slovenija (Frankfurt, 21.00)

Tekmec slovenske reprezentance v Frankfurtu bo Portugalska, ki ji pripada vloga absolutnega favorita za preboj v četrtfinale eura 2024. »To so bili tudi Danska, Srbija in Anglija,« odgovarja slovenski selektor Matjaž Kek, potem ko so Slovenci z vsemi tremi remizirali. Danes bi tak razplet pomenil najprej podaljšek dvakrat po 15 minut, nato izvajanje enajstmetrovk, če po 120 minutah tekme ni bi dobili zmagovalca. V Frankfurt naj bi prišlo med 10.000 in 12.000 slovenskih navijačev.

Trening slovenske nogometne reprezentance v Wuppertalu pred tekmo s Portugalsko. FOTO: Leon Vidic

Kek je opozoril, da bo narobe, če se bodo fantje takoj zašli pod pritisk. »A zanima nas končni izid. V teh tekmah se ne živi za umetniški vtis. Fantom neizmerno zaupam,« je zatrdil Mariborčan. Med fanti bo po rojstvu hčerke tudi Tomi Horvat, ne bo pa kaznovanega Erika Janže. »Zadnje dni smo uživali v vsem tem, ampak se zavedamo, da še ni konec posla. Še vedno smo na tekmovanju in imamo svoje cilje. Jutri bo lepa tekma, v kateri lahko uživamo,« je dejal vezist Adam Gnezda Čerin. Glavni sodnik bo Italijan Daniele Orsato.