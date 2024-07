Zwayer in Bellingham spet iz oči v oči v Dortmundu

Če na imenovanje Slavka Vinčića za glavnega sodnika za nocojšnjo prvo polfinalno tekmo eura med Španijo in Francijo ni bilo pripomb, pa je bila otoška javnost ogorčena, ko je bil za jutrišnji dvoboj med Anglijo in Nizozemsko izbran Felix Zwayer. Nemec je bil namreč že suspendiran zaradi prejemanja podkupnine, za nameček sta v slabih odnosih z angleškim zvezdnikom Judom Bellinghamom.

Zwayer je bil leta 2005, ko je bil še sodnik v drugi ligi, vpleten v afero z nameščanjem izidov v Nemčiji. Bil je priča v razvpitem procesu proti Robertu Hoyzerju, ki je bil povezan s hrvaško kriminalno združbo iz Berlina. Tudi Zwayer je imel prste v marmeladi, ker je prejel 300 evrov podkupnine od Hoyzerja, toda odnesel jo je zgolj s šestmesečno prepovedjo sojenja, ker se je skesal.

Kljub madežu ga je nemška nogometna zveza štiri leta kasneje povzdignila med prvoligaške sodnike in leta 2021 je bil znova na udaru kritik, ko je na derbiju med Borussio Dortmund in Bayernom dosodil enajstmetrovko za goste, spregledal pa podoben prekršek za domače. Bellingham, takrat star 18 let, je po tekmi izjavil: »Kaj pa lahko pričakuješ, če zaupaš največjo tekmo v Nemčiji sodniku, ki so mu dokazali nameščanje izidov?« Zaradi tega je prejel 40.000 evrov kazni, Zwayer pa se je zaradi duševnih težav umaknil za dva meseca.

Zdaj se bosta Zwayer in Bellingham spet srečala na štadionu Signal Iduna v Dortmundu. Mnogi so delegiranje Nemca označili za nezaslišano, vendar izkušeni Luke Shaw, ki se vrača po poškodbi, samo zamahne z roko. »Spoštujemo Uefo in njeno odločitev. Kdo je sodnik, ne spremeni ničesar. Moramo se osredotočiti zgolj nase in svojo igro,« je dejal zvezdnik Manchester Uniteda.