Evropske lige in igralci vložili tožbo zoper Fifo

Predstavniki evropske podružnice sindikata profesionalnih igralcev nogometa FIFpro Europe in Združenje evropskih lig (EL) so na Sodišče EU vložili skupno pritožbo proti Svetovni nogometni zvezi (Fifi), ki jo vodi Gianni Infantino. Razlog sta nov razširjen turnir ter dodatna obremenitev za igralce v že tako natrpanem tekmovalnem koledarju.

Klube in združenje profesionalnih igralcev nogometa v zadnjem času skrbi vpliv vse večjega števila tekem in tekmovanj na telesno in duševno zdravje igralcev. Nekateri tožijo, da je obremenitev presegla sprejemljivo mero, čeprav so za to odlično plačani.

Fifa se ni posvetovala

Nov sistem lige prvakov in razširjeno klubsko svetovno prvenstvo, ki ga bodo junija prvič pripravili v ZDA, sta le še prilila olje na ogenj na že žgočo polemiko o še vzdržnem številu tekem v sezoni. Spremenjeni turnirji z novimi razširjenimi tekmovalnimi formati prinašajo nove tekme in s tem dodatne obremenitve na že tako obremenjene igralce.

S pritožbo na EU oziroma Evropsko komisijo, ki uveljavlja konkurenčno pravo, želijo pritožniki preprečiti samovoljo krovne svetovne nogometne organizacije, ki ji očitajo zlorabo prevladujočega položaja v skladu z evropsko zakonodajo o konkurenci. Pritožniki tudi trdijo, da se Fifa s predstavniki igralcev in klubov ni ustrezno posvetovala o novem koledarju, preden je bil objavljen, in da je zaradi tega razpored presegel zasičenost.

Predstavniki evropske podružnice sindikata igralcev nogometa FIFpro Europe in Združenje evropskih lig so na Sodišče EU vložili skupno pritožbo proti Fifi. FOTO: Johanna Geron/Reuters

Fifa se na drugi strani brani pred očitki. Njeni vodilni možje pravijo, da je izvršni odbor Fife nov koledar sprejel po izčrpni razpravi, v katero sta bila vključena tudi EL in FIFPro.

Klubsko SP izbilo dno

Uvedba klubskega SP z 32 ekipami vsaka štiri leta je sodu izbila dno. »Ravnanje Fife v zvezi z vprašanjem natrpanega koledarja nas utrjuje v prepričanju, da pri Fifi zasledujejo lastne komercialne interese, kar posledično škoduje gospodarskim interesom nacionalnih lig in počutju ter zdravju igralcev,« so zapisali pritožniki.

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je v četrtek v pogovoru za BBC dejal, da je koledar »dosegel svojo mejo«, a se obenem pridušal: »Kdo se pritožuje? Tisti, ki zaslužijo najvišje plače, in tiste ekipe, ki se lahko ponašajo z ekipo 25 igralcev najvišje ravni. Tisti igralci z najnižjimi plačami in kolektivi s komaj 11 igralci se ne pritožujejo. Radi igrajo.«