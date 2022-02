Evropski nogometni klubi zaradi pandemije ob sedem milijard evrov

Kot je zapisala Evropska nogometna zveza (Uefa), je bilo v študiji zajetih več kot 700 ekip iz 54 evropskih držav, v letu 2020 je tako njihova izguba prihodkov znašala tri, lani pa štiri milijarde evrov. Evropski nogometni klubi so največje finančne posledice utrpeli zaradi izpada prihodkov na račun prodanih vstopnic, ta je v času pandemije znašal kar 4,4 milijarde evrov. Izpad prihodkov s strani pokroviteljev je znašal 1,7 milijarde, zavoljo izgube trženja televizijskih pravic pa 900 milijonov evrov.

Kljub izpadu na prihodkovni strani so se plače nogometašev v povprečju dvignile za dva odstotka na letni ravni. Klubi so v povprečju kar 56 odstotkov svojega denarnega proračuna namenili pokrivanju plačila nogometašev, ta odstotek je bil v letu 2013 denimo le 42-odstoten.

V letu 2021 so se dolgovi klubov povečali za 75 milijonov, kar je 15 odstotkov več kot leto poprej. Za povečanje so najbolj »krivi« klubi iz Španije, Francije, Italije in Turčije.