Evropski prvaki za mladega branilca odprli mošnjiček

Francoski nogometni prvak Paris Saint-Germain je sporočil, da se je klubu iz angleškega Bournemoutha tudi uradno pridružil ukrajinski branilec Ilija Zabarnji. Dvaindvajsetletnik je s pariškim klubom podpisal petletno pogodbo. Lokalni mediji ocenjujejo, da je prestop vreden 63 milijonov evrov ter bonusi.

»PSG z veseljem pozdravlja Illijo Zabarnjija. Dvaindvajsetletni osrednji branilec, ki bo nosil dres s številko 6, postaja prvi ukrajinski igralec v zgodovini kluba,« je klub sporočil v izjavi, objavljeni na svoji spletni strani. Pariški klub je v petek iz Lilla podpisal tudi pogodbo z vratarjem Lucasom Chevalierjem.

Zabarnji, ki ima 49 nastopov za ukrajinsko reprezentanco, naj bi bil ključna okrepitev pred novo sezono, saj se pričakuje, da bo premešal karte v osrednji obrambi PSG, kjer bo Luis Enrique imel verodostojno alternativo kapetanu Marquinhosu.

»Veseli smo, da smo ekipo okrepili z Ilijo Zabarnjijem. Je nadarjen igralec, ki je velik profesionalec,« je dejal predsednik PSG Naser Al-Helajfi.

Zabarnji je za Ukrajino debitiral 7. oktobra 2020 na Stade de Franceu proti Franciji pri komaj 18 letih in postal drugi najmlajši igralec v zgodovini ekipe. Januarja 2023 se je pridružil Bournemouthu iz Dinama Kijeva, s klubom z juga Anglije pa mu je do konca pogodbe ostalo še štiri leta.

V prejšnji sezoni je imel Bournemouth prav po zaslugi odlične obrambe prvič v svoji zgodovini pozitivno razliko v danih in prejetih v premier league, to poletje pa je izgubil tri igralce.