Fazanerija bo odkrila, ali se je Albert Riera prvič znašel v krizi

V nadaljevanju preberite:

Vodilno četverico v 1. SNL čakajo neugodna gostovanja, Celjani se bodo že danes v Muski Soboti poskušali vrniti v zmagovalni ritem, Ljubljančani, Koprčani, in Mariborčani igrajo v Rogaški Slatini, Domžalah in Kidričevem. Zeleno-beli ne blestijo, trener Joao Henriques je prepričan, da tudi zaradi slabih igrišč. Koprčani se bodo morali proti Radomljanom postaviti drugače,kot so se v zadnjih treh derbijih, Mariborčani imajo proti Aluminiju priložnost, da si še bolj utrdijo samozavest.