Olimpijin dežurni gasilec in njen vojak pomaga ustvarjati šampionski Koper

Drevišnji derbi 10. kola 1. SNL v Stožicah bo imel tudi zanimivo ozadje. Pri Koprčanih, ki v tej sezoni iz ozadja prežijo na šampionski naslov, je v strategijo močno vpet tudi dolgoletni Olimpijin mož v vseh oblikah, od igralca, koordinatorja, skavta do trenerja, Safet Hadžić. Skupaj s predsednikom FC Koper Antejem Gubercem in športnim direktorjem Ivico Gubercem ter trenerjem Zoranom Zeljkovićem tvorijo ekipo, ki je premešala štrene v vrhu prvenstva ter Koper dvignila na višjo raven. Kako se jim je posrečilo spremeniti podobo moštva in ga uglasiti ter pripraviti tudi za šampionsko bitko?