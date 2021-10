Fifa je odprla preiskavo po incidentih v Tirani in Londonu

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je odprla disciplinsko preiskavo v zvezi z navijaškimi izgredi na dveh torkovih tekmah kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju v skupini I.

Madžarski navijači so se na tekmi skupine I med Anglijo in Madžarsko (1:1) spopadli s policisti na štadionu Wembley, potem ko so želeli aretirati navijača, ki je rasistično žalil varnostnika. Na drugi tekmi v skupini I med Albanijo in Poljsko (0:1) pa je prišlo do neredov po golu, ki ga je v 77. minuti dosegel Karol Swiderski. Domači privrženci so po tem golu začeli metati predmete na igrišče, tako da je francoski sodnik Clement Turpin za več kot 15 minut prekinil tekmo.

»Po pregledu posnetkov in analizi dogodkov je Fifa odprla disciplinska postopka zaradi incidentov v Londonu in Tirani. Še enkrat najostreje obsojamo tovrstne incidente in poudarjamo ničelno toleranco do nasilja ter vsake vrste diskriminacije,« je Fifa zapisala v izjavi za javnost.

Julija je Fifa kaznovala Madžarsko nogometno zvezo z dvema tekmama igranja pred praznimi tribunami zaradi neprimernega obnašanja navijačev na tekmah evropskega prvenstva v Budimpešti in Münchnu.