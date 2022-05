Fifa po zaslugi videoigre ostala brez največje pogodbe

Po debaklu njegove ideje o pogostejšem prirejanju svetovnih prvenstev je udarila še novica o koncu sodelovanja s podjetjem Electronic Arts, ki je skoraj 30 let izdelovalo slovito videoigro FIFA. Kalifornijsko podjetje je sporočilo, da jo bo leta 2023 nasledil EA Sports FC, medtem ko je predsednik krovne nogometne organizacije Gianni Infantino napovedal, da že razvijajo več različnih iger, ki naj bi pospremile letošnje svetovno prvenstvo v Katarju.

»Lahko vam zagotovim, da bo edina avtentična in resnična igra, ki bo nosila ime FIFA, tudi najboljša,« je v izjavi zapisal Infantino, ki pa ne more ubežati dejstvu, da je ostal brez vsaj 142 milijonov evrov letnega prihodka, kolikor je za licenco plačeval Electronic Arts. V zadnjem triletju je bila to celo največja pogodba sploh pod dežnikom Fife.

Doseganje golov v videoigrah FIFA od leta 1994 do leta 2020:

EA Sports FC ohranja licence angleške premier league in Uefine lige prvakov, skupaj s špansko la ligo in številnimi klubi so na družabnih omrežjih objavljali slogan »We're In The Club« (Smo v klubu, op. a.) in tako potrdili, da bodo lahko privrženci nogometa in videoiger še vedno uživali v mojstrovinah največjih klubskih asov z vseh koncev sveta.

»Hvaležni smo za številna leta izvrstnega partnerstva s Fifo. Prihodnost svetovnega nogometa je zelo svetla, navijaška baza po vsem svetu pa še nikoli ni bila močnejša,« je dejal izvršni direktor Electronic Artsa Andrew Wilson in napovedal »še bolj inovativno ter avtentično izkušnjo za rastoče nogometno občinstvo«.

»Interaktivni svet videoiger in e-športa je sektor, ki je na poti neprimerljive rasti in diverzifikacije. Strategija Fife je zagotoviti, da lahko kar najbolj izkoristimo vse možnosti, ki se bodo ponujale v prihodnosti, in zagotovimo široko paleto produktov in priložnosti za igralce, navijače, nacionalne zveze in partnerje,« pa je napovedal Infantino.