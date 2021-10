Film o Ćiru Blaževiću spravil v solze navzoče v Sarajevu

V Sarajevu so premierno prikazali film o življenju in delu Miroslava Ćira Blaževića z naslovom Nikoli povedana zgodba, ki so mu kritiki v BiH namenili le pozitivne ocene. Avtor dokumentarnega filma Sabahudin Topalbečirević je razkril, da je Blažević le nekaj dni po končanem snemanju sporočil, da ga je ujela zahrbtna bolezen, zaradi katere ga tudi ni bilo na premieri v Domu mladih v Sarajevu.



Film se začne s spomini na težko odraščanje Blaževića v mestu Travnik, v katerem se je rodil 10. februarja 1935, ter z grozotami druge svetovne vojne – izgubil je dva brata –, Blažević govori tudi o revščini in bedi, a tudi o lepših trenutkih, ki si jih je izbojeval v Švici, bivši Jugoslaviji, Hrvaški in BiH.

»Upam, da se kmalu vidimo na Baščaršiji«

Kot poročajo kolegi v časniku Avaz, nihče od navzočih na premieri ni mogel zadržati solz med spremljanjem dokumentarnega filma, v katerem so o »trenerju vseh trenerjev« spregovorili znani obrazi, kakršni so sedanji reprezentanti BiH Edin Džeko, Miralem Pjanić in drugi, ter posebej znameniti člani hrvaške reprezentance z mundiala 1998 v Franciji – Ćiro je Hrvaško vodil do tretjega mesta na svetu – Davor Šuker, Robert Jarni, Aljoša Asanović in drugi.



V filmu ne manjka niti duhovitih stavkov Blaževića, ki so nasmejali vse. Blažević se zaradi bolezni ni udeležil premiere, navzoče je nagovoril v video sporočilu: »Upam, da se kmalu vidimo na Baščaršiji. Mi Bosanci smo najboljši ljudje na svetu.«

