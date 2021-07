Finale eura 2020 tudi finale zlate žoge 2021

Popravljanje krivic

Jorginho (na fotografiji) proslavlja po odločilni enajstmetrovki na tekmi polfinala s Španijo. FOTO: Justin Tallis/Reuters

Prestižna zlata žoga, ki se je po odpovedi lanske podelitve najverjetneje izmuznila Poljaku(Bayern), bo konec letošnjega oziroma na začetku prihodnjega leta vendarle dobila novega lastnika.bi z Argentino morda še lahko zakuhal situacijo, a mora najprej storiti nekaj, kar Argentincem ni uspelo od leta 1993 – osvojiti južnoameriški naslov, za nameček gavčem v finalu nasproti stojijo večni tekmeci Brazilci, kjer »zadnji (letošnji) vlak« za zlato žogo lovi tudiA tudi ta podvig bi težko zabrisal povprečno klubsko sezono Messija v vrstah Barcelone. Ne sicer na osebni ravni, saj so bile njegove številke vnovič osupljive, a dejstvo, da je Barca osvojila le španski pokal, mu bo močno otežilo boj s trofejnejšimi kolegi, tudi Lewandowskim, a tokrat sta pred Poljakom po poročanju italijanskega športnega časnika La Gazzetta dello Sport vsaj še vezist italijanske reprezentance in Chelseajater napadalec angleške izbrane vrste in Manchester Cityja»And the winner is (In zmagovalec je, op. a.) ... Jorginho ali Sterling,« so kar v angleščini zapisali pri rožnatem dnevniku, kjer menijo, da ima zvezdnik Paris Saint-Germaina Neymar še manj možnosti od Messija, ki je na stopničkah podelitve zlate žoge neprekinjeno od leta 2007. Gazzetta dodaja, da sta skupaj szaradi medijskega vpliva velikokrat dobila glasove, ki si jih nista zaslužila, ocenjujejo pa, da bi bilo »nepravično«, če bi ocenjevalci letos spregledali dosežke Jorginha oziroma Sterlinga.Pomerila sta se tudi v finalu lige prvakov, kjer je naslov osvojil Chelsea, medtem ko je Sterling z Man. Cityjem poleg državnega prvenstva osvojil še ligaški pokal. Chelsea je igral tudi finale pokala FA, a izgubil proti Leicester Cityju. Zadnji srednji vezist z zlato žogo je sicer Nemec(1996), opozarja Gazzetta, ki meni, da je v smislu lovorik in predstav v minuli sezoni na sredini igrišča pri Chelseaju v prednosti Jorginho, ki je sredi izjemnega niza nepremagljivosti tudi z državno izbrano vrsto Italije.Jorginho, dodajajo, ni, a je »nepogrešljiv«, poleg Špancapa je pretekel tudi največ kilometrov na letošnjem turnirju. Omenjajo tudi Nizozemcain Španca, ki kljub izjemnim sezonam pri Interju, Barceloni in njunih državnih reprezentancah nista dobila dvoboja z Messijem za zlato žogo.»Te krivice je potrebno popraviti,« je neusmiljena Gazzetta. Priznavajo, da tudi brez Sterlinga angleške reprezentance verjetno ne bi bilo v finalu. Odmeval je tudi njegov padec za ključno enajstmetrovko v prvem delu podaljška polfinala proti Danski, ko je nato odločilni zadetek zabil kapetan. Veliko slabše predstave je Sterling kazal v klubski sezoni, ko pogosto ni igral, priložnost pa je malce presenetljivo dobil v finalu od prve minute, ko ga je kot že rečeno ustavil Jorginho s Chelseajem.»Vseeno ima to prednost, da je napadalec, žirija pa je za to dovzetna,« opozarjajo pri Gazzetti. V najboljšo deseterico leta 2021 sicer uvrščajo Jorginha, Sterlinga, Messija, Ronalda,(Belgija/Man. City), Lewandowskega,(Francija/Chelsea),(Belgija/Inter),(Nemčija/Chelsea), Neymarja in Kana (Tottenham).