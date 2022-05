Finale lige prvakov: s statistiko se vselej tolažijo poraženci

V nadaljevanju preberite:

Realov trener Carlo Ancelotti je v finalu lige prvakov izbral predvidljivo taktiko, Angležem prepustil pobudo in čakal, da bo unovčil nesporno hitrost svojih krilnih nogometašev. Spopad Liverpoola in Reala je lep dokaz, kako je danes pomembna igra prek bokov in kril, če že ne ključna. Tudi edini gol na tekmi sta zrežirala krilna aduta Špancev. V tekstu celoten komentar Primoža Glihe po zmagi Reala nad Liverpoolom v finalu lige prvakov v Parizu.