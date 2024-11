Finska ovira je neznanka, španska je zelo visoka

V nadaljevanju preberite:

Napočil je večer tretjega nastopa nogometašev Olimpije in Celja v tej evropski jeseni. Oboji so doslej zbrali po tri točke, zdaj ju čaka izziv novega gostovanja. V ljubljanskem taboru ugibajo o moči finskega moštva. Koliko gledalcev danes pričakujejo v Helsnkih? Kako so zmaji potovali na evropski sever v primerjavi s preteklostjo? Kaj se je dogajalo na Brniku med ljubljanskimi navijači in celjskim trenerjem Albertom Riero? Česa se Španec na klopi Celjanov pred današnjo tekmo v Sevilli dobro zaveda?