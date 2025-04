Ronaldo bi zabijal gole povsod, Messi potrebuje cel sistem (VIDEO)

Nogometno družino pogosto deli polemika o najboljšem nogometašu vseh časov. Posebej žgoča je razprava o tem, kdo je najmočneje zaznamoval nogometno igro v zadnjih dvajsetih letih, ko izstopata Lionel Messi in Cristiano Ronaldo, statistično res najboljša akterja te igre z žogo v tem stoletju.

V polemiko se je vključil legendarni trener Sir Alex Ferguson, ki je odločno podprl portugalskega asa. Prav Ferguson je Ronalda leta 2003 iz lizbonskega Sportinga pripeljal v Manchester United, s katerim je CR7 osvojil vse, kar se je dalo osvojiti na klubskem področju, pozneje pa to ponavljal tudi v majicah madridskega Reala in delno Juventusa.

Ronaldo bi povsod zabijal gole

»Ronaldo bi lahko igral za Milwall, Queens Park Rangers ali Doncaster in še vedno pogosto dosegel hattrick. Messi? On je igralec Barcelone,« je izjavil Ferguson in dodal, da Ronaldova veličina presega klub, v katerem igra. Po njegovih besedah je Messi briljanten, a omejen na sistem, v katerem je zrasel. »Messi je čudovit igralec, toda vedno v Barceloni, v istem okolju, pod enakimi pogoji. Ronaldo je šel v Anglijo, Španijo in Italijo, povsod je bil najboljši,« pravi Ferguson.

Cristiano Ronaldo igra za Al Nasr. FOTO: Reuters

Škotski trener, ki je Ronalda pripeljal na štadion Old Trafford in z njim osvojil številne lovorike, izpostavlja še Portugalčevo predanost treningu: »On je najbolj predan športnik, kar sem jih kdaj srečal. Nihče ne trenira tako kot on. Ronaldo je ustvaril samega sebe.«

Lionel Messi igra za Inter Miami. FOTO: Patrick Mcdermott/AFP

Ferguson verjame, da se Ronaldo lahko prilagodi kateremukoli taktičnemu sistemu in zanj ne obstajajo meje: »Ima moč, hitrost, odličen strel z obema nogama, krasi ga neverjetna igra z glavo, tudi odločnost. On je popoln nogometaš.« Čeprav priznava Messijevo briljantnost, Ferguson vztraja, da je Ronaldo »edinstven zverinski tekmovalec«, ki mu ni para, ko gre za željo po uspehu in sposobnost, da uspe v vsakem okolju.

Oba velemojstra nogometne igre sta resda še vedno aktivna in naj bi svoji karieri potegnila najmanj do svetovnega prvenstva, ki bo leta 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi. Ronaldo zabija gole v savdskem klubu Al Nasr, Messi je še vedno odličen v majici Interja iz Miamija.