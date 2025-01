Vučić lahko pomaga, toda zgolj to ne bi bilo dovolj niti za Olimpijo

V nadaljevanju preberite:

Olimpija, ki leta 2005 ni obstajala, nima na voljo toliko finančnih sredstev kot Celje in novi Maribor, toda nadaljevanje sezone pričakuje na vrhu – šest točk pred Mariborom in Koprom, osem pred Celjani. Denar torej ni vse, četudi je izjemno pomemben za uspeh v nogometu. To se ni potrdilo prvič. Ko je vladal Stožicam Milan Mandarić, je imela Olimpija na voljo z naskokom največ denarja pri nas, toda v sedmih letih je bila najboljša le dvakrat, ni mogla preseči Maribora, dokler ga je vodil Zlatko Zahović.

Bomo videli, kako se bo obrnil cikel letos in kdo bo odpiral penino 24. maja. Noben pretendent za naslov prvaka – nemška Olimpija, turški Maribor in rusko Celje – ni pripravljen na neuspeh, imperativ vseh je prvo mesto, ki omogoča skok pod dežnik Uefe. Tudi zato bo zanimivo spremljati ples, ki ga bodo odprli 1. februarja v Celju.

Nogomet je podobno ciklična panoga kot katerakoli druga veja gospodarstva, uspehi v nogometu pa so podobno (ne)zajamčeni kot pri investiranju ali varčevanju, pri čemer sta si podobna liga prvakov in slovensko nogometno prvenstvo. Eden od pionirjev ponudbe pretočnih TV vsebin Netflix je leta 2005 kotiral pri ceni 1,5 dolarja, danes njegova delnica velja na trgu 950 dolarjev. Podobno je z nekaterimi drugimi tehnološkimi velikani.