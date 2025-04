Celjski evropski podvigi navdušili tudi Uefo

Celjski nogometni podvigi v konferenčni ligi so prepričali tudi ustvarjalce lepih in uspešnih zgodb pri Evropski nogometni zvezi. Trener Albert Riera in najboljši podajalec konferenčne lige Svit Sešlar ter tudi drugi Celjani so zvezdniki 13-minutnega dokumentarnega filma, v katerem so odstirali zakulisje v celjski slačilnici in se skozi Rierove ter Sešlarjeve »oči« dotaknili tudi zgodovine nogometnega kluba Celja, mesta, celjskih grofov.

Ustvarjalci oddaje UEFA Europa Show so se osredotočili pripravam Celjanov za prvo četrtfinalno tekmo proti Fiorentini, med drugim pa skozi portret predstavili 23-letnega zveznega igralca, ki navdušuje tudi zahtevnega Španca.

»Vedno potrebujem jokerja. Igralca, ki je sposoben igrati na različnih položajih, igralca, ki razume igro in je pameten. Sešlar je odličen igralec, ampak najpomembnejše je, da igralce okoli sebe dela boljše,« je z izbranimi besedami govoril o svojem varovancu 42-letni Majorčan.

Celjani bodo v četrtek igrali povratno četrtfinalno tekmo v Firencah. Lovili bodo zaostanek, potem ko so minuli četrtek pred 12.500 gledalci na stadionu Z’dežele kljub izvrstni predstavi nesrečno izgubili z 1:2. »V gosteh smo vedno igrali bolje,« so napovedali Celjani pred odhodom v renesančno prestolnico. Na stadionu Artemio Franchi se bo že 20. evropska tekma Celjanov v tej sezoni začela ob 18.45.