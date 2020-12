Firmino popeljal Liverpool na vrh

Mohamed Salah je dosegel prvi gol na Anfieldu. FOTO: Clive Brunskill/AFP

Liverpool je spet vodilni v angleški nogometni ligi. Ko je že kazalo, da se bo derbi vodilnih končal z neodločenim izidom, se je za junaka tekme na Anfieldu, kjer so bili na znameniti tribuni Kop zbrani redki navijači rdečih, izkazal brazilski napadalecin z glavo zadel za pomembne tri točke. V Italiji sta se Atalanta brezin prvak Juventus razšla z 1:1.Liverpool je bil ves čas tekme boljši tekmec. V prvem polčasu je bila žoga kar 77 odstotkov časa v njegovi posesti. Premoč je kronal v 26. minuti, ko je žogo v gol potisnil. A veselje domačih navijačev, ki so bili v omejenem številu na tribunah, je bilo kratko, sedem minut pozneje so gosti, potem ko so domači še naprej oblegali njihova vrata, izvedli protinapad, uspešno ga je zaključilTottenham je drugi polčas začel nekoliko napadalneje, agresivneje, na začetku si je pripravil tri priložnosti.ni uspel prek vratarjaz razdalje poslati žogo v mrežo, dve skoraj identični priložnosti pa sta se ponudili Nizozemcu. V prvem poskusu je streljal mimo gola, v drugem pa je zadel vratnico.Na drugi strani jestresel prečko, natančnejši je bil v 90. minuti Firmino, ki je po podaji z leve strani v polno zadel z glavo, za prvi poraz Tottenhama po prvem krogu, ko ga je prav tako premagala ekipa iz Liverpoola, Everton.Pred derbijem sta imela Leicester in Southampton priložnost, da se začasno zavihtita na sam vrh prvenstvene razpredelnice. A sta jo oba zapravila. Leicester je doma z 0:2 izgubil proti Evertonu, Southampton pa je pri razglašenemu Arsenalu remiziral, izid je bil 1:1, čeprav je od 63. minute igral z igralcem več.Nogometaši Atalante, ki jim tokrat zaradi poškodbe ni mogel pomagati slovenski reprezentant, so v 12. krogu italijanske lige gostovali pri branilcu naslova Juventusu in igrali 1:1.Ekipo iz Bergama v zadnjem času bolj kot igre zaznamuje spor med trenerjemin, ki je znova začel le na klopi, v igro pa vendarle vstopil v 53. minuti. Juventus je takrat že vodil, povedel je v 29. minuti po strelumalce zunaj kazenskega prostora.V 57. minuti pa je Atalanta izenačila, ko je od prečke s slabih 20 metrov zadelje imel v 61. minuti na voljo najstrožjo kazen za novo Juventusovo vodstvo, a je njegov strel obranilGenoa je proti vodilnemu Milanu igrala 2:2, Inter je v derbiju z Napolijem slavil z 1:0, Parma pa se je s Cagliarijem razšla z 0:0.V Španiji je po domači zmagi proti do danes vodilnemu Real Sociedadu z 2:1 vendarle bližje vrhu španske prvenstvene lestvice. Katalonci zdaj zasedajo peto mesto, Baski pa so zaradi slabše gol razlike prvo mesto prepustili Atleticu iz Madrida.in soigralci so minuli konec tedna ostali praznih rok na mestnem derbiju proti Realu, a so po zmagi Barcelone znova na vrhu španske lige.Katalonci so bili v prvem polčasu vnaprej odigrane tekme 19. kroga precej boljši tekmec od prvega presenečenja letošnje sezone iz San Sebastiana. Pripravili so si ogromno lepih priložnosti, a se vseeno znašli v zaostanku po iznajdljivi akciji, ki jo je z bližine zaključilv 27. minuti.V 31. je s sijajnim zaključkom s slabšo desno nogo zadel. Isti igralec je v 43. minuti še podalza vodstvo Barcelone. Stranski sodnik je sprva dvignil zastavico, ogled posnetka v sobi za VAR pa je razkril, da Nizozemec ob zadetku ni bil v prepovedanem položaju.V drugem polčasu je, ki je v prvem zadel vratnico, potem ko je že preigral vratarja, z vsega dveh metrov zgrešil prazna vrata. Gosti so nato večji del drugih 45 minut pritiskali, a niso znali kaznovati Kataloncev za vse zapravljene priložnosti.je v 84. minuti s sijajno obrambo rešil svoje moštvo po poskusuS tremi točkami so se varovanciAtleticu, Sociedadu in madridskemu Realu, ki je v torek slavil proti Athleticu iz Bilbaa s 3:1, približali na šest točk razlike. Barcelona je sicer odigrala 12 tekem, Atletico eno manj, Real Madrid eno več, Sociedad pa že 14.V nemški ligi nogometni ligi je po tekmah 12. kroga na vrhu ostal Bayer Leverkusen, ki je na gostovanju pri Kölnu slavil s 4:0. Več težav sta imela zasledovalca Bayern in Leipzig, a sta le zmagala; Bavarci 2:1 z Wolfsburgom, Leipzig pa 1:0 s Hoffenheimom. Schalke pa je odigral še 28. tekmo v nizu brez zmage.