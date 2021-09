Florian Wirtz najmlajši z desetimi doseženimi goli

V nemški nogometni ligi je v 6. krogu prvi poraz v sezoni doživel Wolfsburg, ki je z 1:3 klonil proti Hoffenheimu. Na drugem mestu lestvice, prvi je Bayern, ga je zamenjal Bayer Leverkusen po zmagi nad Mainzem z 1:0, Leipzig pa je kar s 6:0 premagal berlinsko Hertho. Potem ko je Bayern že v petek premagal zadnjeuvrščeni Greuter Fürth s 3:1 in začasno prednost pred tekmeci povečal na tri točke, so danes sledile še tekme najbližjih zasledovalcev.Wolfsburg je bil do tega kroga še brez poraza, a je naletel na močnejšega tekmeca.je sicer goste v prvem delu popeljal do vodstva, todaje že ob koncu prvega dela izenačil. Za preobrat pa sta nato poskrbela šein. Hoffenheim je tako dosegel prvo domačo zmago v sezoni. Na drugem mestu je zdaj po nepopolnem krogu Bayer Leverkusen, pri katerem imajo novega rekorderja. Najstniški zvezdnikje dosegel edini gol na tekmi z Mainzem, s katerim je postal najmlajši igralec v nemški bundesligi z desetimi doseženimi goli.Wirtz je star 18 let in 139 dni, prejšnji rekorder z desetimi goli je bil, ki je leta 2004 ta mejnik presegel pri 18 letih in 353 dneh. Leipzig sezone ni začel najbolje, a se je danes pokazal v povsem drugačni podobi, berlinski Herthi je nasul kar pol ducata golov. Nekdanji slovenski reprezentantje v sijajni predstavi sodeloval do 65. minute, ko ga je zamenjal. Med strelce se ni vpisal, v tej vlogi so bili danesz dvema goloma terin