Francoskim nogometnim asom lovorika lige narodov

Četudi seveda liga narodov še ne ohranja na nogometnem zemljevidu takšne prepoznavnosti kot euro ali mundial, so svetovni prvaki Francozi prav ponosni, da so osvojili tudi to lovoriko. Stroko in navijače so navdušile predstave v polfinalu ter danes za končno razvrstitev, v velikem finalu je Francija ugnala Španijo z 2:1 (Benzema 66., Mbappe 80.; Oyarzabal 64.).



Na kultnem milanskem San Siru sta veliki evropski reprezentanci tudi v finalu uprizorili tekmo z veliko energije in mojstrskih vložkov priznanih asov na obeh straneh. Podobno kot v polfinalu z Belgijo, ko so svetovni prvaki zaostajali že z 0:2, pa so ti tudi tokrat uprizorili zasuk po tekmečevi prednosti.



Tako je ekipa selektorja Didierja Deschampsa postala drugi zmagovalec lige narodov, premierno tekmovanje je pred dvema letoma pripadlo Portugalski. V prav tako zanimivem in izenačenem boju za bron je v Torinu italijanska vrsta ugnala Belgijo s 2:1 (Barella 46., Berardi 65.; de Ketelaere 86.).

