Gareth Bale in Wales kot na nepozabnem euru

Čez pisan nogometni reprezentančni teden je nocoj padel zastor z zanimivimi izidi. Evropski prvaki Italijani so v Baslu pri Švicarjih osvojili le točko, veliki junak večera pa je bil švicarski vratar Yann Sommer s številnimi sijajnimi obrambami, med drugim se je odrezal tudi pri Jorginhovi enajstmetrovki v 56. minuti tekme.



Favoriti so beležili visoke zmage: Poljska v San Marinu s 7:1 (Robert Lewandowski je igral le v 1. polčasu in zabil dva gola); Nemčija v Stuttgartu z reprezentanco Armenije s 6:0, Anglija doma z Andoro in Španija z Gruzijo pa 4:0.



Presenetljiv je bil spodrsljaj Madžarov v Tirani (0:1), Belgija je bila prepričljiva proti Češki (3:0), vroče je bilo na tekmi Belorusije in Walesa, tekma je bila sicer v Kazanu v Rusiji. Ob zmagi gostov s 3:2 je vse tri gole zabil Gareth Bale, zadnjega v 3. minuti sodnikovega podaljška. »Sleherna tekma šteje, takšna, kot je bila ta z Belorusijo na suhem in trdem igrišču, pa je bila še posebej zahtevna,« je poudaril valižanski zvezdnik, pohvalil nepopustljiv značaj soigralcev po tekmečevem vodstvu z 2:1, prav to ozračje v moštvu pa privrženci moštva primerjajo s tistim z nepozabnega eura 2016. Takrat si je Wales senzacionalno priboril polfinale in tam izgubil z 0:2 proti poznejšim evropskim prvakom Portugalcem.

