Gasperini besnel po porazu: Sodnik je uničil tekmo

Josip Iličić je v igro vstopil v 56. minuti in z zelenice odšel le 30 minut kasneje. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Madridčani vedo, da delo še ni opravljeno

City do lepe prednosti in 19. zaporedne zmage

Pep Guardiola si želi, da bi bili njegovi varovanci bolj uspešni pri zaključevanju napadov. FOTO: Ferenc Isza/AFP

»Dolgo smo čakali na ta obračun, nato pa so nam ga pokvarili. Sodniki imajo na voljo videoposnetke in vse potrebno za sojenje, a kljub temu sprejemajo napačne odločitve,« je po sredini tekmi v Bergamu besnel trener AtalanteDvoboj osmine finala med Atalanto in Realom iz Madrida je zaznamoval nemški sodnik, ki je že v 17. minuti prestrogo izključil domačinaZa italijansko moštvo so šle stvari nato samo še navzdol, v 30. minuti je igrišče zaradi poškodbe zapustil, Madridčani pa so številčno premoč kronali z golomDomači trener Gian Piero Gasperini je po tekmi jasno izrazil svoje nezadovoljstvo nad sojenjem Tobiasa Stielerja: »Razočarani smo, saj nismo mogli igrati tekme, kot smo si želeli. Z igralcem manj je bila to povsem drugačna tekma. Dolgo smo čakali na ta obračun, nato pa so nam ga pokvarili. Lahko bi zgubili v vsakem primeru, ne pritožujem se čez rezultat, a bi vsaj lahko igrali svojo igro. Dobro smo se branili in si skoraj izborili rezultat 0:0, vendar bi bila tekma vsekakor bolj zanimiva z igro 11 na 11. Sodniki imajo na voljo videoposnetke in vse potrebno za sojenje, a kljub temu sprejemajo napačne odločitve. A smo zadovoljni, v Madridu bomo poskušali igrati svojo igro in zmagati.«63-letni italijanski trener je tudi pojasnil, zakaj je tik pred koncem tekme z igrišča poklical, ki je v igro vstopil zgolj 30 minut pred tem: »Do konca je bilo le še nekaj minut in želel sem okrepiti obrambo, Na žalost smo le nekaj trenutkov kasneje prejeli gol. Mendy je zadel z desnico, s svojo slabšo nogo. Res nesrečno.«Kapetan Atalanteje dodal: »Borili smo se do konca. Zelo težko je igrati proti Realu, še težje pa z deseterico. Mislim, da prekršek ni bil za rdeči karton, saj je bil zraven tudi Cristian Romero in je Ferland Mendy tekel stran od gola. Kakorkoli, dobro smo se branili, še vedno smo v igri za napredovanje in dokazali smo, da lahko enakovredno igramo z Realom. Po tej tekmi smo močnejši, saj vemo, da lahko dobro igramo proti komurkoli. Seveda je grenak priokus zaradi prejetega gola v zadnjih minutah, a se zavedamo, česa smo sposobni.«Strateg Realani bil povsem zadovoljen z igro, a toliko bolj z rezultatom: »Zelo smo se morali potruditi, a si na koncu izborili dober rezultat. Nismo bili zelo dobri, glede na to, da smo imeli igralca več, a na koncu šteje le rezultat. Čaka nas še povratna tekma in tudi doma moramo zmagati. Imamo veliko odsotnih igralcev, a smo na pravi poti. Smo močni v obrambi, nasprotnikom nismo dopustili veliko priložnosti in dosegli gol v gosteh.«Vezistje o tesni zmagi povedal: »Vedeli smo, da bo težka tekma, a mislim, da je pravičen rezultat in smo si zaslužili zmago. Po rdečem kartonu so se pomaknili nazaj in dobro branili. Naredili so, kar so morali, in težko smo našli prostor, a zadetek nas je zelo osrečil. Ničesar ne jemljemo kot samoumevno, vemo, da nas čaka še povratna tekma.«V Budimpešti je Manchester City z dvema goloma razlike premagal Borussio Mönchengladbach in dosegel že 19. zaporedno zmago v vseh tekmovanjih.Trener angleškega moštvani bil brez pripomb: »Splošno gledano smo bili dobri. Nadzorovali smo tekmo, vendar pa nismo bili dovolj učinkoviti v napadu, še posebej ko je šel naš igralec sam proti vratarju. To bomo morali popraviti. V tem tekmovanju moraš biti odličen, če želiš napredovati.«Španskega nogometnega strokovnjaka so vprašali, ali je to sezona, v kateri bo City končno osvojili ligo prvakov. »Ko vidim, kako igra Bayern, potem ne sodimo med favorite. Če ljudje pravijo, da smo, potem bomo to sprejeli, vendar pa smo v svoji zgodovini le enkrat igrali v polfinalu,« je odgovoril Guardiola.Portugalski vezist pri Cityjuje po tekmi dejal: »Vemo, kako težko je lahko to tekmovanje. Narediš napako in si izločen. Poskušali smo igrati preposto, narediti čim manj napak, imeti večjo posest žoge, kot jo imamo ponavadi, si ustvariti priložnosti in zadeti. Lepa zmaga, vendar še ni konec.«