Gerrard sedel na klop Aston Ville:

Steven Gerrard je novi trener Aston Ville, s tem pa se je končalo njegovo triinpolletno službovanje na klopi Glasgow Rangers. Kot je zapisal The Telegraph, so Rangers prižgali zeleno luč 41-letnemu Gerrardu za začetek pogajanj z Aston Villo, ki so bila uspešna.

Birminghamčani so nedavno po petih zaporednih porazih odpustili trenerja Deana Smitha, ki je na klopi enega najbolj tradicionalnih otoških klubov sedel od leta 2018. Gerrard je po koncu igralske kariere ravno tako leta 2018 prevzel glasgowske modre, ki jih je popeljal do prvega naslova državnega prvaka po desetih letih in z njimi tudi uspešno nastopal v evropski ligi.

The Sun je poročal, da bi lahko Gerrarda na štadionu Ibrox nasledil nekdanji branilec kluba Nizozemec Giovanni van Bronckhorst, ki je nazadnje lani vodil kitajski Guangzhou R&F. Villa naj bi škotskim prvakom odštela 3,5 milijona evrov odškodnine, s klopjo Rangers pa so povezovali še enega nekdanjega branilca kluba Russlla Martina, ki trenutno vodi drugoligaša Swansea City, omenjal se je celo prihod Smitha.

Čustveno na Anfieldu

Daily Record je poročal, da bo Gerrard najbolje plačani trener v zgodovini Aston Ville, januarja pa naj bi dobil tudi zajeten kupček denarja, ki ga bo lahko namenil za okrepitve.

»Aston Villa je klub z bogato zgodovino in tradicijo v angleškem nogometu, tako da sem izjemno ponosen, da sem postal njegov novi trener,« je ob prevzemu poslov pri 16. ekipi z lestvice premier league povedal Gerrard. »V pogovorih z Nasifom (lastnikom Savirisom, op. a.), Wesom (Edensom) in preostankom uprave je bilo očitno, kako ambiciozne načrte imajo,« je bil zadovoljen Gerrard, ki ga že na njegovi peti tekmi na klopi Birminghamčanov 11. decembra čaka čustveno gostovanje na štadionu Anfield, kjer je razen zaključne sezone pri LA Galaxyju preživel vso kariero in nosil tudi kapetanski trak.