Giroud po dveh golih namignil, da mu soigralci ne želijo podajati

Po tem, ko se je med torkovo prijateljsko tekmo z Bolgarijo (3:0) tik pred zaključkom prvega polčasa poškodoval Karim Benzema, je selektor Didier Deschamps v igro poslal Olivierja Girouda. Član Chelseaja je bil ob dolgoletni (prisilni) odsotnosti zvezdnika madridskega Reala prva violina v konici francoskega napada, čeprav je bil pogosto tarča kritik. A čeprav se je v minuli sezoni nekajkrat izkazal tudi v dresu Chelseaja, s katerim je osvojil ligo prvakov, so mu navijači po presenetljivi »rehabilitaciji« Benzemaja spet hitro obrnili hrbet.



Motivirani Giroud je na štadionu Stade de France v drugem polčasu zablestel v vsem svojem sijaju in dosegel dva gola, nato pa na novinarski konferenci postregel z nekaj odmevnimi izjavami. Nekateri strokovnjaki so ga v zadnjih mesecih oziroma letih tudi večkrat zbodli z oceno, da njegov slog igre od kazenskega prostora nasprotnikov oddaljuje Kyliana Mbappeja.

Ni zagrenjen

»Pravijo, da nisem preveč viden, a to je zato, ker včasih prosim za žoge, ki pa do mene ne pridejo. Poskušam na vse možne načine priklicati soigralce in ponujati rešitve v kazenskem prostoru. Z dobrima podajama (Wissama) Ben Yedderja in (Benjamina) Pavarda mi je uspelo dobro zaključiti tekmo, a lahko bi dosegli več golov, če bi bili učinkovitejši. Zelo sem vesel, da sem lahko pomagal ekipi, nisem prav nič zagrenjen,« je bil jasen Giroud.



Francoski mediji so si enotni v oceni, da je šlo za kriitko na račun Mbappeja, ki je bil v vseh svojih javnih nastopih v zadnjih tednih med najbolj navdušenimi, da je Deschamps po večletnem »ostrakizmu« spet vpoklical Benzemaja.



»Če bi žoge vedno prišle do tistih, ki jih zahtevajo ... Potem bi bilo vedno vse enako,« je strasti po tekmi miril Deschamps. »Morda je res, kar pravi Giroud. V nekaterih situacijah podaja ni prišla do njega. Ni nam potrebno stigmatizirati Kyliana ali kogar koli drugega. Olivier nima enakega profila kot Mbappe. V prvem polčasu so lahko vsi trije menjali svoje položaje, izbrati pa jih morajo nogometaši sami.«

