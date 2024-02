Gol Benjamina Šeška premalo za zmago proti Bayernu

Nemški nogometni prvak Bayern München je na zadnji sobotni tekmi 23. kola nemške lige premagal Leipzig z 2:1 in razliko do vodilnega Bayerja spet zmanjšal na osem točk. Za saško ekipo je zadetek dosegel slovenski zvezdnik Benjamin Šeško.

Bayern je derbi kola moral dobiti, sicer bi razlika ostala 11 točk. Statistika je tako ali tako na strani Leverkusna, saj v bundesligi v tako poznem obdobju tekmovanja nobena vodilna ekipa še ni zapravila niti osmih točk naskoka.

Bavarci so do zmage proti Leipzigu, pri katerem je Šeško začel tekmo, drugi slovenski igralec Kevin Kampl pa vstopil v 74. minuti, prišli po hudem boju. Prvi zvezdnik Bayerna in najboljši strelec lige Harry Kane je v 56. minuti prvi strl obrambo gostov, toda Leipzig je bil po prejetem golu še bolj nevaren. Šeško je imel v dveh minutah dve lepi priložnosti, a je bil obakrat na mestu vratar Manuel Neuer.

Zato pa je Šeško prišel do gola v 70. minuti, ko je ob njegovem strelu smer žogi malenkostno spremenil Leon Goretzka, tako da je končala v mreži. Ko je že kazalo, da bo Leipzig odnesel točko, pa je spet udaril Kane in v sodnikovem dodatku dosegel že 27. gol v sezoni.

Spodrsljaj pa si je privoščil tretji Stuttgart, saj je v domačem dvoboju s 16. ekipo lige Kölnom osvojil le točko. V vodstvo ga je popeljal Enzo Millot v 53. minuti, a so gostje devet minut poneje z zadetkom Erica Martela izenačili in odnesli dragoceno točko v boju za obstanek.

Že v petek je Bayer premagal Mainz z 2:1, a tudi vodilna zasedba se je morala za zmago krepko potruditi. Za vodstvo Leverkusna je zadel Granit Xhaka v tretji minuti, a je že v osmi izenačil Dominik Kohr. Zmagoviti zadetek je dosegel Robert Andrich v 68. minuti.

Z novim uspehom je moštvo iz Leverkusna doseglo nov rekord v ligi. Doslej je bil po številu zaporednih nastopov brez poraza izenačen z Bayernom (2019-2020), zdaj je sam na vrhu seznama z nizom 33 tekem.