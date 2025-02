Gol lahko zabije tudi v »nečloveških« razmerah in zimskem viharju

Nogometni zvezdnik Lionel Messi je svojo ekipo Inter Miami popeljal do zmage na prvi tekmi pokala prvakov Concacaf kljub ledenemu mrazu minus 17 stopinj. Argentinec je prikazal izjemne veščine in po samostojnem prodoru gol za zmago proti Sportingu v Kansas Cityju dosegel v 56. minuti, poročajo agencije.

Messi je tako svojemu novemu trenerju, nekdanjemu dolgoletnemu soigralcu pri Barceloni Javierju Mascheranu omogočil uspešen debi in tudi dobro izhodišče za preboj med 16 najboljših pred povratno tekmo, ki bo prihodnji torek.

Zaradi arktičnega snežnega meteža je bila tekma prestavljena za en dan, da bi se izognili ledeni megli. Kljub prestavitvi ni prišlo do otoplitve, saj je temperatura ob začetku padla na minus 17 stopinj Celzija.

Argentinski superzvezdnik Messi in njegovi soigralci pri Interju so na igrišče stopili z rokavicami in grelniki za vrat, več igralcev obeh ekip pa je nosilo pajkice po celotni dolžini nog, da bi omilili mraz.

Po tekmi je Mascherano, nekdanji soigralec in novi trener Messija, Luisa Suareza in Sergia Busquetsa, opisal ekstremne vremenske razmere kot "nečloveške".