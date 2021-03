Grk Rovas delal križ-kraž za zmago Kraševcev

Prva liga Telekom Slovenije, 27. kolo

Nogometaši Gorice so v 27. kolu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti CB24 Taboru Sežani z 0:3 (0:0). Po tem ko je že kazalo, da se Gorica pobira, saj ni izgubila na zadnjih dveh tekmah, jo je na domačem igrišču ugnal sežanski Tabor, ki pred tem na dveh tekmah ni zmagal. Kljub zmagi Tabor ostaja sedmi, a se je oddaljil od klubov z dna lestvice, tudi od povsem zadnje Gorice.Prvi polčas je minil v kar enakovredni igri, kljub večji novogoriški posesti žoge pa so vse omembe vredne strele sprožili gosti.V 50. minuti pa so domači imeli na voljo najstrožjo kazen, potem ko jeza dres v kazenskem prostoru povlekel. Za strel se je odločil, a jeprebral njegovo namero in ohranil mrežo nedotaknjeno.Sežanci so povedli v 64. minuti, ko jev ogenj poslal, ta je sam prišel predin ga rutinirano ugnal za 1:0. Pozneje so pritiskali Novogoričani, večinoma niso bili nevarni, v 81. minuti pa je do strela z glavo prišel, ki je za malo zgrešil cilj.So pa v 85. minuti še drugič na tekmi zadeli Kraševci. Po podaji z desne domačim branilcem ni uspelo izbiti žoge izpred svojega gola, borbeni Rovas je prišel do nje in jo iz bližine poslal v mrežo za pomembno zmago. To je grški napadalec v prvi minuti sodniškega dodatka le še potrdil z bele pike, potem ko jestoril prekršek nadAluminij - Domžale 1:0 (Jakšić 18.)Mura : Maribor 0:0Koper : Celje 1:1 (Palčič 43.; Dangubić 84-11m)Gorica : CB24 Tabor 0:3 (Ndzengue 64. Rovas 85., Rovas 90.-11 m).7. aprila: Olimpija – Bravo