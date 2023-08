Grki nad huligane tudi s prepovedjo navijaških skupin

Po tragičnih izgredih v Atenah, ko so pripadniki skupine Bad Blue Boys iz Zagreba do smrti zabodli 29-letnega navijača AEK-a, je bil v grški prestolnici na pogovorih z grško vlado tudi predsednik evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin. »Nasilje in huliganstvo nista grški, ampak evropski problem,« je po srečanju z grškim premierjem Kiriakosom Micotakisom povedal Čeferin.

V Grčiji je bila nedavna tragedija že druga tovrstna s smrtnim izidom po navijaških izgredih v zadnjih dveh letih. Grki so že poostrili zakonodajo, krivci za lansko tragično smrt mladoletnega navijača Alkisa Kampanosa so dobili dosmrtne zaporne kazni, nič kaj bolje se ne piše niti osumljenim Hrvatom, Grkom in Albancu za smrt navijača AEK-a.

Zdaj pa premier Micotakis napoveduje nove ukrepe. Pred vrati je prepoved navijaških skupin, vsak klub naj bi lahko imel le eno navijaško skupino, ki bo tesno povezana s klubom in bo tudi vodstvo kluba nosilo del odgovornosti zanjo. »Te osebe so rak nogometa, ne smemo jih imenovati navijači,« je odločen tudi Čeferin.

»Žalostni in besni smo zaradi stvari, ki so se zgodile zaradi tega nesmiselnega nasilja. Samo premislite, kakšna oseba morate biti, da napadete nekoga le zato, ker nosi dres drugega kluba. To je treba izkoreniniti,« je še dejal Čeferin.