Guardiola bo po slovesu od Manchestra miroval, želi postati tudi selektor

»Po sedmih letih s to ekipo bom, vsaj tako mislim, potegnil črto,« izjavo 50-letnega Katalonca Josepa Guardiole na prireditvi brazilskega podjetja XP Investimentos v četrtek povzemajo mediji na Otoku. Guardiola si nato želi med reprezentančne trenerje v Evropi ali Južni Ameriki.



»Vzel si bom nekaj odmora, nato si želim še to izkušnjo,« je še povedal trener, ki je Manchester od leta 2016 v Angliji popeljal do treh naslovov prvaka v premier league.



Že po delu z Barcelono si je Guardiola v letih 2012 in 2013 vzel krajši odmor, nato pa tri leta vodil Bayern München, preden ga je pot zanesla v Manchester. Očitno zdaj išče nove izzive.



Guardiola je v klubskem nogometu dosegel vse kot igralec in trener. Posebej impozantna je njegova trenerska kariera, saj je z Barcelono že kot mlad trener trikrat osvojil špansko prvenstvo, po dvakrat pa španski pokal, ligo prvakov in klubsko svetovno prvenstvo. Prvak je bil tudi v Nemčiji, v Angliji pa je leta 2019 z Manchester Cityjem postal prvi trener, ki je v eni sezoni z ekipo osvojil prav vse domače lovorike. Letos je s sinje modrimi prvič igral v finalu lige prvakov, kjer je bil z 1:0 boljši domači rival Chelsea.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: