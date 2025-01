Krajšo je potegnil Real, za osmino finala z Manchester Cityjem

Že kvalifikacije za osmino finala lige prvakov bodo spektakularne. Na sedežu Uefe v Nyonu so opravili žreb t. i. play-offa za osmino finala. Pri žrebu je pomagal Thiago Alcantara, ki je lani končal kariero, v kateri je igral za Barcelono, Bayern in Liverpool in dvakrat osvojil ligo prvakov (2011, 2020)

Kroglice so združile velikana Manchester City in branilca naslova Rea Madrid. Srečo je imel Bayern, ki je namesto angleških prvakov dobil Celtic.

Thiago Alcantara je določil usodo 16 klubom. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Prve tekme bodo 11. in 12. februarja, povratne 18. in 19. februarja. Ko bodo znani vsi udeleženci osmine finala, bodo 21. februarja opravili še en žreb, po katerem bo znana tabela poti do finala v Münchnu. Prva nosilca sta sicer Liverpool in Barcelona. Nastop v osmini finala so si zagotovili tudi Arsenal, Inter, Atletico, Bayer Leverkusen, Lille in Aston Villa.

Pari play-offa:

Manchester City – Real Madrid

Celtic – Bayern

Club Brugge – Atalanta

Sporting – Borussia Dormund

Brest – Paris SG

Juventus – PSV

Monaco – Benfica

Feyenoord – Milan