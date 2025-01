V igri ostal le Jan Oblak, na trnih predvsem Bayern in Real

Branilec naslova evropskega prvaka Real Madrid in še dva od glavnih favoritov za naslov Bayern ter Manchester City so po ligaškem delu lige prvakov in pred petkovim žrebom parov dodatnih kvalifikacij za napredovanje v osmino finala na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu v napetem stanju.

V igri ostal le Jan Oblak

Toda hrvaški nogometni prvak Dinamo je bil kljub izjemni zmagi proti Milanu največji osmoljenec bitke za preboj v dodatne kvalifikacije za osmino finala v ligi prvakov, belgijski Brugge pa kljub porazu proti angleškemu prvaku Manchester Cityju veliki zmagovalec. Dinamo je imel najslabšo razliko v golih od moštev s po 11 točkami in osvojil 25. mesto, City pa najboljšo in v zadnjem trenutku ujel napredovanje. Pred 24. Brugge se je uvrstil še lizbonski Sporting.

Pozornost nogometnih navdušencev se bo jutri preusmerila ob Ženevsko jezero. Zaradi razpleta ligaškega dela tekmovanja se bodo sanje o zmagoslavju že v dodatnih kvalifikacijah razblinile za Real, Bayern ali Manchester City. Kdo se bo izognil dvoboju s Cityjem, Real ali Bayern? Angleški velikan in evropski prvak iz leta 2023 je ob škotskem Celticu, ki je končal na 21. mestu, možen tekmec.

Za napredovanje med 16 najboljših se bodo potegovali klubi razvrščeni od 9. mesta do 24, pri čemer je žreb delno dirigiran: 9. in 10. po ligaškem delu tekmovanja se bosta lahko pomerila le 23. ali 24. ...

Od slovenskih nogometašev je le Jan Oblak z madridskim Atleticom ostal v bitki za naslov evropskega prvaka. Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić s Crveno zvezdo ter Tomi Horvat in Jon Goran Stanković s Sturmom so zasedli 29. mesto in 30., Benjamin Šeško in Kevin Kampl z Leipzigom le 32., Kenan Bajrić s Slovanom 33.

Kaj je še ponudila liga prvakov? Šeško je bil najboljši strelec pri Leipzigu s štirimi goli. Toliko golov je zabilo še enajst drugih nogometašev, najboljša strelca v ligaškem deluj tekmovanja pa sta bila Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) in Robert Lewandowski (Barcelona) s po devetimi goli.