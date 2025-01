City se je rešil iz težav, Liverpool dobil tekmo za vrh

Zaključek ligaškega dela prenovljene in razširjene lige prvakov je z 18 tekmami zagotovo bil nekaj posebnega, silovitemu ritmu padanja zadetkov pa ni sledilo slovo favoritov. Manchester City se je mučil s Club Bruggejem, a po zmagi s 3:1 napredoval v izločilne boje, na vrhu je končal Liverpool. Presenečenja? Lille in Aston Villa že uvrščena v osmino finala.

Zanimivo je bilo v boju za vrh lestvice v ligi prvakov, Liverpool je na igrišče proti PSV-ju poslal rezervno postavo in plačal s porazom (2:3), njihovega spodrsljaja pa Barcelona ni izkoristila. Katalonci so dvakrat povedli proti Atalanti, a so Italijani odgovorili, na koncu pa remi ni ustrezal nikomur: Barcelona je končala kot druga, Atalanta pa kot deveta in je za las ostala brez neposredne uvrstitve med 16 najboljših.

Barcelona je po remiju končala na 2. mestu. Foto Thomas Coex/AFP

Presenetljivo je to uspelo Lillu, ki je s kar 6:1 odpravil Feyenoord in se prebil na 7. mesto, Aston Villa je sanjsko sezono v LP (oz. njen redni del) sklenila na osmem mestu. Real in Bayern se bosta za napredovanje še morala potruditi, v play-off potuje tudi PSG, enako velja za Manchester City. Sinje modri so bili proti Club Bruggeju na robu prepada, ko so se znašli v zaostanku ob koncu prvega polčasa, v drugem pa so s tremi zadetki le strli belgijski odpor in skočili na 22. mesto. Poraz tudi za Brugge ni bil usoden, skozi šivakino uho (24.) so se prebili v izločilne boje.

Podvig pa kljub zmagi nad Milanom (2:1) ni uspel zagrebškemu Dinamu, ki je z 11 točkami zaradi slabše gol razlike ostal na nehvaležnem 25. mestu in spomladi ne bo nadaljeval evropske sezone. Podobno velja tudi za Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla, za slovo so izgubili proti graškemu Sturmu z 1:0, gol je dosegel v mlajših kategorijah slovenski, zdaj pa reprezentant BiH Arijan Malić.

Jan Oblak se je z Atleticom izognil dodatnim kvalifikacijam. FOTO: Gintare Karpaviciute/Reuters

V nadaljevanju sezone LP bo slovenske barve zastopal le Jan Oblak, ki je z Atleticom brez težav odpravil Salzburg (4:1) in potrdil neposredni preboj v osmino finala, Madridčani so po osmih tekmah zasedli peto mesto.