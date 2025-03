Guardiola: Ocena mojega dela? Zelo slaba!

Manchester City kljub za njihove standarde slabi sezoni ohranja možnost za lovoriko, v 1/4 finalu FA pokala so odpravili Bournemouth z 2:1 (Haaland, Marmoush; Evanilson) in ostajajo v igri za lovoriko v najstarejšem angleškem tekmovanju. Pep Guardiola je po tekmi pohvalil varovance in jih hkrati okrcal za predstave skozi celo sezono.

»Tokrat smo igrali s srcem in dušo, prav to nam je letos največkrat manjkalo. Taktika je pomembna, a v nogometu največ šteje želja in za trenerja je ključno, da se ta želja vrača v ekipo,« je dejal katalonski trener na klopi Cityja.

Guardiola se ni ustavil pri igralcih, tudi sebi je podal slabo oceno: »Moja sezona? Zelo skromna. Vedeli smo, da tekmeci pred nami ne bodo pogrnili rdeče preproge, a nismo bili dovolj dobro pripravljeni na tekme. Odločilo je nekaj podrobnosti in upam, da bomo v naslednji sezoni pri tem veliko bolj uspešni.«