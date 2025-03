Jan Oblak čudežno brani in čudežno zasluži

Francoski športni časnik L'Equipe je objavil rezultate raziskave o najbolje plačanih nogometaših in trenerjih v vodilnih klubih po Evropi. Med nogometaši ima največjo mesečno bruto plačo napadalec madridskega Reala Kylian Mbappe, med trenerji pa prednjači strateg madridskega Atletica Diego Simeone. Visoko je tudi njegov varovanec Jan Oblak.

Največjo mesečno bruto plačo v petih najmočnejših ligah v Evropi ima Francoz Mbappe, ki služi 2,67 milijona evrov na mesec. Sledi norveški napadalec Manchester Cityja Erling Haaland z 2,57 milijona, tretji pa je še en Realov nogometaš, Brazilec Vinicius Junior, z 2,5 milijona na mesec, je L'Equipe povzela hrvaška tiskovna agencija Hina.

V angleški ligi Haalandu sledi njegov belgijski soigralec Kevin de Bruyne (2,06), na tretjem in četrtem mestu pa sta Brazilec Casemiro iz Manchester Uniteda (1,8) in egiptovski napadalec Liverpoola Mohamed Salah (1,8).

Kar zadeva trenerje, na Otoku prednjačita Španca Pep Guardiola in Mikel Arteta. Strateg Manchester Cityja ima 1,98 milijona evrov mesečno, trener Arsenala pa 1,48.

V španski ligi so za Mbappejem in Viniciusom še poljski napadalec Barcelone Robert Lewandowski z 2,17 milijona ter Realov angleški vezist Jude Bellingham in slovenski vratar Atletica Madrida Jan Oblak s po 1,67 milijona.

Kylian Mbappe na mesec zasluži skoraj tri milijone evrov. FOTO: Juan Medina/Reuters

Med trenerji Simeone mesečno dobiva 2,17 milijona evrov, Realov Carlo Ancelotti pa 910.000 evrov. Nemec na klopi Barcelone Hansi Flick prejema 830.000 evrov na mesec.

V italijanski ligi je med nogometaši vodilni srbski napadalec Juventusa Dušan Vlahović z 1,62 milijona, za njim pa sta Argentinca, in sicer Interjev Lautaro Martinez (1,39) in Romin Paulo Dybala (1,08). Med trenerji po milijon evrov na mesec na Apeninskem otoku dobivata Napolijev Antonio Conte in Interjev Simone Inzaghi.

Bayern prednjači v Nemčiji, saj ima svoje nogometaše na prvih petih mestih med zaslužkarji. Anglež Harry Kane in Nemec Jamal Musiala sta vodilna s po 2,1 milijona, sledita Manuel Neuer in Thomas Müller (1,66), peti pa je Kingsley Coman (1,42).

Belgijski strokovnjak na klopi Bayerna Vincent Kompany dobiva po 750.000 bruto na mesec, Xabi Alonso pa pri Bayerju Leverkusnu 425.000. Tretji je trener Kevina Kampla in Benjamina Šeška pri Leipzigu Marco Rose s 375.000.

V Franciji pa prvo mesto med igralci zaseda Ousmane Dembele iz PSG, ki prejema po 1,5 milijona evrov. Za njim so soigralci Marquinhos (1,12), Lucas Hernandez (1,1) ter Achraf Hakimi in Hviča Kvaračelia (1,0).