Pep Guardiola je naredil veliko škodo, je prepričan slavni Italijan

Slavni italijanski nogometni trener Fabio Capello je za katalonski športni dnevnik El Mundo okrcal tudi Pepa Guardiolo in njegovo vztrajanje pri igralni filozofiji s čim večjo posestjo žoge.

»Spoštujem ga, toda nimam rad njegove arogance. Po Barceloni je vodil Bayern in Manchester City, a ligo prvakov je osvojil s Cityjem zato, ker ni delal preizkusov, postavljal igralce na položaje, ki jim ne ustrezajo, in to zato, da bi lahko rekel. ’Poglejte, zaradi mene klub zmaguje, ne zaradi igralcev.’ Ta aroganca ga je stala nekaj zmag v ligi prvakov,« je o Kataloncu povedal 78-letni Furlan iz Škocjana ob Soči. A je Guardiolo tudi uvrstil med tri »revolucionarje«.

»V življenju sem videl tri revolucije v nogometu, vsako približno na 20 let. Prvo je izpeljal Rinus Michels z Ajaxovim totalnim nogometom, drugo Arrigo Sacchi z Milanom, tretjo Guardiola z Barcelono.«

Način igre, ki ga goji Pep Guardiola, je za katastrofa za italijanski nogomet, je prepričan Fabio Capello. FOTO: Phil Noble/Reuters

Capello je Guardiolov slog igre okrivil tudi za veliko škodo za italijanski nogomet. »V Italiji zdaj že vratarji vodijo žogo in to je katastrofa. Desetletje so porabili za posnemanje igre z neskončnim podajanjem, zaradi česar je izgubil svoje prepoznavne značilnosti, veliko dvobojev in teka. K sreči se nogomet menja. Španija je bila evropski prvak zato, ker je igrala hitro in z dvema krilnima napadalcema,« je bil iskren Capello, ki je kratek čas treniral Guardiolo pri Romi in razkril, da sta hitro razčistila pogovor, ko mu je začel govoriti, »kaj, kako in zakaj.« »Tekel je premalo. Rekel sem mu le, naj več teče, in šele potem bi se lahko pogovarjala o tem, kako bi jaz moral opravljati svoje delo. Takoj je bilo konec debate,« je še povedal evropski prvak z Milanom leta 1994. Prav v finalu v Atenah so njegovi rdeče-črni pometli s Cruijffovo Barcelono (4:0).