Mbappe ali Kane? Pred Janom Oblakom je nov zvezdniški izziv

Prenovljeni format lige prvakov je še pred uradnim delom končnice pokazal svojo moč. Znanih je vseh 16 kandidatov, ki ostajajo v igri za naslov, derbi dodatnih kvalifikacij je dobil madridski Real, v Italiji se po pogromu držijo za glavo. Pot do majskega finala v Münchnu bo danes ob 12. uri razkril ples kroglic v Nyonu, Jan Oblak pa s soigralci že ve, da ga čaka težko delo.

»Bilo nam je edino logično, da bo napredoval Real,« je po hat-tricku žarel najboljši igralec dvoboja med Realom in ManCityjem Kylian Mbappe, ki je končal evropske sanje sinje modrih. Premoč je belemu baletu priznal tudi Pep Guardiola, najbolj vroče moštvo ta hip pa domuje na Parku princev – pomlajeni PSG je s kar 10:0 na dveh tekmah odpravil Brest. Italijanski nogomet je v šoku, Milan, Atalanta in Juventus so se opekli, breme pričakovanj tifosov bo v nadaljevanju lige prvakov nosil le milanski Inter.

Po današnjem žrebu bo pot proti finalu na Allianz Areni 31. maja bolj jasna, za številne favorite pa tudi bolj trnova, kot so si po uspešnem ligaškem delu obetali. Nov format tekmovanja je pritrdil napovedim predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, da bo največjim klubom v boju za čislani pokal težje kot doslej.