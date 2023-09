Guardiola po naslovu: Naredili nismo še nič posebnega

Ob vstopu v evropsko sezono se je Pep Guardiola še enkrat ozrl tudi proti finalu minule sezone in tekmi z Interjem: »Nikoli več nisem pogledal niti minute tiste tekme. Inter je bil močna, trdna ekipa, mi pa smo bili boljši. Raje gledam naprej.«

V letošnji sezoni je cilj za City jasen - vse razen obrambe naslova prvaka bi bilo razočaranje. »Prvi naslov je najtežje osvojiti, zdaj bo vse lažje. Za naš klub je to ogromen dosežek, da smo postali zmagovalci lige prvakov, a koliko je bilo klubov, ki so uspeli po enkrat slaviti? Ogromno. Zato nismo naredili še nič posebnega, ta naslov moramo nadgraditi,« se Guardiola zaveda, da je bilo muh enodnevnic v zgodovini elitnega tekmovanja že veliko, serijsko dominantnih ekip precej manj.

Novinarji so Guardiolo vprašali tudi, koga vidi kot glavnega konkurenta v boju za naslov angleškega prvaka: »Arsenal je izjemna ekipa, še boljša kot lani, bolje stojijo na igrišču in zagotovo nas z njimi čaka trd boj. Tudi Liverpool ima spet zmagovalno identiteto in bo zelo nevaren.« Na podvprašanje, kaj meni o Manchester Unitedu, se je Guardiola le zasmejal, in s tem povedal vse. Dandanes med rdečimi vragi in sinjemodrimi v Manchestru zeva velika vrzel.