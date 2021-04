Guardiola postavil Agüera ob bok Maradoni in Messiju

Glavni trener Manchester Cityja Pep Guardiola je namenil veliko pohvalo svojemu odhajajočemu varovancu Sergiu Agüeru in ga postavil ob bok slovitima rojakoma Diegu Armandu Maradoni in Lionelu Messiju.



Sinjemodri so pred dnevi sporočili, da jih bo napadalec Agüero poleti zapustil po desetih letih. Pri njih je pustil globok pečat, saj je najboljši strelec v zgodovini kluba (257 golov), pomagal pa jim je do 13 lovorik, vključno s štirimi državnimi naslovi.



»Maradona je osvojil Italijo, Messiju je to uspelo v Španiji, Agüeru pa v Angliji. Številke govorijo same zase. Ima notranji ogenj in ko igra s svojo jezo, pride na dan njegov neverjeten talent, takrat lahko sam odloči tekme. Ima še mesec in pol, da doseže še nekaj golov in osvoji nove lovorike,« je pojasnil Guardiola, ki je na klopi Barcelone z Messijem osvojil špansko prvenstvo (3x), kot trener Cityja pa Agüerom angleško prvenstvo (2x).



Zaenkrat pa kaže, da bo Agüero zapustil City brez izpolnjene obljube. Leta 2014 je v svojem slogu dejal, da ne bo odšel iz kluba, dokler ne bo z njim osvojil lige prvakov, kar pa se še ni uresničilo. V tekmovanju se je nadlje prebil v sezoni 2015/16, ko ga je v polfinalu izločil madridski Real, vendar pa je City tudi v tej sezoni v ožjem krogu favoritov, tako da ima Agüero še vedno priložnost, da postavi piko na i svojemu poglavju v klubu.

