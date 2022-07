Haaland debitiral v svojem slogu: gol po 12 minutah

Tekma na štadionu Lambeau Field, kjer sicer domuje ekipa ameriškega nogometa Green Bay Packers, je trajala le dobrih 80 minut zaradi številnih težav z razsvetljavo, toda Erling Haaland je vseeno zablestel v vsem svojem sijaju in že po 12 minutah svoje prve tekme za Manchester City zatresel mrežo, za nameček še nemškemu prvaku Bayernu, ki je seveda tradicionalni rival njegovega bivšega kluba Borussie Dortmund. Haaland je brez razmišljanja v mrežo pospravil podajo Jacka Grealisha, kmalu zatem so morali tekmo, ki se je pred razprodanimi tribunami že začela s precejšnjo zamudo, prekiniti zaradi nevihte. City je bil boljši tekmec in Haaland je mrežo Bavarcev zatresel še enkrat, toda njegov zadetek zaradi prepovedanega položaja na začetku akcije ni obveljal. Mediji hvalijo tudi prve minute Juliana Alvareza, ravno tako šele 22-letnega napadalca iz Argentine, ki je ob polčasu zamenjal Haalanda in bil hitro blizu prvencu v sinje modrem dresu.

Bayern, ki je v tem prestopnem roku odmevno izgubil prvega strelca Roberta Lewandowskega, ni odigral najboljše tekme, še Serge Gnabry je sicer v eni prvih akcij na tekmi zadel za vodstvo, a sodniki zadetka zaradi prepovedanega položaja niso priznali.

»Zadel je, kar je pomembno, takšni zadetki pred vratarjem ... Vedno se znajde tam nekje,« je o Haalandu povedal Cityjev trener Josep Guardiola, seveda tudi nekdanji trener Bayerna, ki ga zdaj vodi Julian Nagelsmann. »Potrebuje več ritma in časa, a že je odigral 45 minut, kar je zanj dobro. Bomo videli, kako se bo odzval na vse manjše težave s poškodbo, ki jih je imel v prejšnjih tednih. Ko se vrnemo s turneje, imamo nekaj dolgih tednov za pripravo na tekme, ki si bodo sledile vsak konec tedna. V teh dveh ali treh tednih bo ujel najboljšo formo,« je dodal Guardiola.