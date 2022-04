Haalandov trojček ni bil dovolj za točko

Na današnjih popoldanskih tekmah 32. kroga nemške nogometne lige sta izgubili obe vodilni ekipi. Prvak Bayern je klonil proti Mainzu z 1:3, njegova prva zasledovalka Borussia Dortmund, ki razlike že pred tem krogom ni mogla več izničiti, pa je doma izgubila z Bochumom s 3:4.

Bayern je po potrditvi naslova v prejšnjem krogu danes nastopil s premešano postavo brez nekaterih nosilcev igre, na drugi strani pa je motivirani Mainz odlično izkoristil priložnost. Že v prvem polčasu sta zadela Moussa Niakhate in Jonathan Burkardt, za Bayern je znižal prvi strelec lige Robert Lewandowski, zasluženo zmago Mainza pa je v nadaljevanju potrdil Leandro Barreiro.

Pestro je bilo tudi v Dortmundu. Tam so domači najprej lovili zaostanek z 0:2 (Gerrit Holtmann, Sebastian Polter), kar jim je po zaslugi zvezdnika Erlinga Haalanda tudi uspelo. Norvežan je poskrbel za »hat trick« z goli v 18., 30. in 62. minuti in obenem postavil še rekord bundeslige, saj je 60. gol v tem tekmovanju dosegel že na svoji 65. tekmi in tako izboljšal dosežek Friedhelma Konietzke iz davnega leta 1966, ki je za 60. gol potreboval 76 tekem. A kljub rekordu so bili na koncu rumeno-črni slabe volje, saj je Bochum ob koncu zrežiral preobrat in z zadetkoma Miloša Pantovića in Jürgena Locadie slavil s 4:3.

V boju za obstanek sta se obe tekmi končali 1:1. Če bi Hertha premagala Arminio, bi si že zagotovila prvoligaški status, tako pa ima še nekaj možnosti tudi Stuttgart, ki je igral 1:1 z Wolfsburgom in za Berlinčani še vedno zaostaja štiri točke.

Köln je visoko s 4:1 premagal Augsburg.

Zvečer bo še tekma Hoffenheim – Freiburg, na kateri bo slednji z zmago lovil začasno četrto mesto, saj bi v tem primeru prehitel Leipzig. Moštvo Kevina Kampla pa bo svojo tekmo tega kroga po prazničnem premoru 1. maja igralo šele v ponedeljek, ko bo tekmec Borussia Mönchengladbach. V ponedeljek bo tudi tekma tretjega Bayerja iz Leverkusna z Eintrachtom.