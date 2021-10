Viking Håland spet zabija

Nogometaši Borussie Dortmunda so v osmem krogu nemške bundeslige ugnali Mainz s 3:1 (1:0) in vsaj za dan spet zasedli vrh lestvice. O morebitni spremembi bo odločal nedeljski derbi doslej vodilnih med Bayerjem iz Leverkusna in Bayernom iz Münchna. Tekmo v Dortmundu je pred skoraj 64.000 gledalci zaznamoval lep gol kapetana domačih Marca Reusa s kakšnih 15 metrov v tretji minuti, ki je zadel iz prve akcije domačih, in kar dva gola povratnika po poškodbi Erlinga Hålanda (54. - 11-m, 90.). Obenem je bila zmaga dober obet pred torkovo tekmo lige prvakov v Amsterdamu pri Ajaxu. »Na vsak način je želel igrati, pa čeprav še ni povsem nared,« je po tekmi o Hålandu razkril trener Borussie Marco Rose. Norvežan je manjkal na tekmah z Mönchengladbachom (0:1), Sportingom Lizbono (1:0) in Augsburgom (2:1).

Freiburg je pred 20.000 gledalci na tekmi z Leipzigom začel novo ero na stadionu Europa Park. Na prvi tekmi na novem objektu, na starem so odigrali 360 ligaških tekem, pa so gostitelji iztržili točko po zaslugi gola Woo-yeong Jeonga (64.) z glavo in s tem podprvakom iz vzhoda države zadali nov majhen udarec. A ne gre prezreti, da je imel Korejec izjemno priložnost že v 12. minuti, ko je zgrešil nemogoče.

Gostje - nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je odigral vso tekmo - so povedli v 32. minuti, ko je z bele točke zadel Emil Forsberg, kar so navijači pospremili z glasnimi žvižgi. Vsekakor predstava za Leipzig ni dober obet pred prvo od dveh tekem lige prvakov z zvezdniško zasedbo PSG.

Izidi 8. kroga:

Hoffenheim - Köln 5:0 (1:0)

Borussia Dortmund - Mainz 3:1 (1:0)

Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin 1:2 (0:1)

Union Berlin - Wolfsburg 2:0 (0:0)

Freiburg - Leipzig 1:1 (0:1)

Greuther Fürth - Bochum 0:1 (0:0)

Borussia Mönchengladbach - Stuttgart (danes, 18.30)

Bayer Leverkusen - Bayern (nedelja, 15.30)

Augsburg - Arminia Bielefeld (nedelja, 17.30)