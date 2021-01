Handanović pozitiven na koronavirus

Vratar Maribora Jasmin Handanović je bil med pripravami v Beleku pozitiven na novi koronavirus, zato bo moral naslednje dni preživeti v karanteni, so sporočili iz mariborskega kluba.



Poleg 42-letnega veterana bo moral v samoosamitev tudi tudi napadalec Jasmin Mešanović, ki si je z njim v času priprav delil sobo.



Oba nogometaša bosta izpustila današnji pripravljalni obračun s Čukaričkim.



Mariborčani so na priprave v Belek odpeljali 26 nogometašev, doma sta ostala poškodovana Kenan Pirić in Denis Klinar ter suspendirani Martin Milec, ki se bo v pogon lahko vrnil 19. marca.



Mariborsko moštvo je po jesenskem delu državnega prvenstva na prvem mestu, pred najbližjim zasledovalcem Olimpijo ima tri točke prednosti.

Aluminij z novo okrepitvijo

Pri Aluminiju so predstavili novo okrepitev. Iz turškega Sivassporja je kot posojen igralec v Kidričevo prišel 20-letni napadalno usmerjeni vezist Armin Đerlek



»Zelo sem srečen, da prihajam v Slovenijo k Aluminiju. Izbral sem klub, v katerem želim igrati in s svojimi igrami mu želim pomagati, da se čim prej dvigne iz nezavidljivega položaja na prvenstveni lestvici. V Kidričevo prihajam, ker želim dobivati priložnosti za igro in pomagati ekipi, da si čim prej zagotovi obstanek v ligi,« je dejal srbski nogometaš, ki je v svoji profesionalni karieri poleg Sivassporja zastopal še Partizan.



Aluminij v prvenstvu zaseda predzadnje, deveto mesto, s petimi točkami več od Gorice.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: