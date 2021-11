Harry Maguire spet na udaru, tokrat zaradi spornega proslavljanja

Tudi hat-trick Harryja Kana in visoka zmaga s 5:0 nad Albanijo nista v petek zvečer odmevala močneje od poteze Harryja Maguireja. Angleže od dokončne potrditve prvega mesta loči le še točka v zadnjem kolu proti San Marinu, Poljaki pa bi si morali ob njihovem morebitnem neuspehu tudi močno popraviti razliko v golih na težkem obračunu z Madžarsko. A vse to je v drugem planu, navijači in tudi strokovni komentatorji so se lotili kapetana Manchester Uniteda, ki je bil zaradi svojih klubskih predstav v zadnjem času že tako na udaru kritik.

In kaj se je zgodilo? Maguire je po golu v deveti minuti, zadel je z glavo, proslavljal z drsanjem po kolenih, prijel se je tudi za ušesa. Na njegovo žalost je bil v studiu angleške televizije vedno nepopustljivi nekdanji kapetan Man. Uniteda Roy Keane, ki se je svojih naslednikov na Old Traffordu v zadnjih letih že večkrat lotil še posebej ostro. Tokrat je dejal, da je Maguire ravnal domnevno, medtem ko je slovenski krvnik z mundiala v Južni Afriki Jermain Defoe dodal, da je proslavljanje nekdanjega člana Leicester Cityja »pri ljudeh zapustilo kisel priokus«.

Nikogar ni imel v mislih

»Ne, to ni bilo usmerjeno proti nikomur, zadrsal sem se po kolenih, jasno pa sem tudi dal roki na ušesi. Sem kapetan Manchester Uniteda, seveda bom deležen kritik, ko ekipi ne gre dobro. To povsem pričakujem, a to ni bilo usmerjeno proti nikomur. Izvrsten občutek je, ko zadeneš za svojo državo. Prvi gol v ključni kvalifikacijski tekmi, vedeli smo, kako pomembna je in kako pomemben je ta gol.«

Zadovoljen s predstavo je bil tudi selektor Gareth Southgate, ki je razkril, da sta se na začetku tedna z Maguirejem tudi pogovorila, kar mu je pomagalo »preusmeriti pozornost« na reprezentančno prizorišče.

»Je navdušen nad Hulkom Hoganom? Ne vem, komu je posvetil proslavljanje. Krasen igralec je ... Bil je v najboljši ekipi eura 2020. Pohitel je s povratkom po poškodbi, saj je takšen tip igralca, ki čuti veliko odgovornost do kluba. Veliko igralcev imate, ki se skrivajo v sobi za okrevanje, ko je pritisk velik. Tega on ni storil in izjemno ga spoštujem zaradi tega, a zgodi se, da greš v tekme nepopolno pripravljen. A v tistih trenutkih te ocenjujejo kot nekoga, ki je povsem nared,« je nad svojim branilcem navdušen Southgate.