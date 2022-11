Hertha bo prodana Američanom

Nemški vlagatelj Lars Windhorst namerava prodati svoj delež v bundesligaškem klubu Hertha Berlin ameriškemu podjetju 777 Partners. Vrednosti posla za zdaj v medijih še niso želeli razkriti. Transakcija bo zaključena takoj, ko se bo Hertha odpovedala predkupni pravici do odkupa delnic, so ob tem sporočili iz kluba. »777 Partners, strateški vlagatelj v nogometne klube po vsem svetu, in Tennor Holding sta se dogovorila, da bo 777 Partners kupil Tennorjev 64,7-odstotni delež v Herthi,« izhaja iz dogovora, ki ga je pridobila agencija dpa.

Portfelj 777 Partners s sedežem v Miamiju vključuje klube, kot so italijanska Genoa, Vasco da Gama v Braziliji in španska Sevilla, vendar se med drugim ukvarja tudi z zavarovalniškimi posli in naložbami na področju letalstva. Windhorst je od leta 2019 vložil približno 387 milijonov evrov v Hertho, da bi jo spremenil v veliki mestni klub, kar se še ni zgodilo, saj so Berlinčani še naprej prikovani na mestu na repu prvenstvene lestvice. Hertha v 18-članski elitni nemški ligi po 15. krogih zaseda 15. mesto s 14 točkami, 20 manj od vodilnega Bayerna iz Münchna.