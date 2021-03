Hrvaška doživela trojno katastrofo in lekcijo iz borbenosti

Modrić najboljši v hrvaški reprezentanci

Na Hrvaškem odmeva sredin poraz svetovnih podprvakov na začetku kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 proti Slovencem.Lokalni mediji kritično pišejo o neprepričljivi igri svojih ljubljencev. V Sportskih novostih so zapisali, da je poraz proti Sloveniji ni katastrofa, ampak trojna katastrofa, obenem pa dodali, da so Slovenci svojim nasprotnikom odčitali lekcijo iz borbenosti.Po njihovi oceni so Hrvati prvič izgubili proti Slovencem ravno v obdobju, ko imajo občutno boljšo ekipo, saj bi hrvaški selektorizmed slovenskih igralcev v svojo ekipo uvrstil leinPrav slednjega so pohvalili na portalu 24sata. Zapisali so, da jih je uničil slovenski tank Kurtić, ki je odigral fenomenalno tekmo. Namenili so mu najvišjo oceno med vsemi nogometaši (7,5). Za slovenskega selektorjaso dejali, da je prišel do novega velikega trenerskega skalpa.Večernji list poroča o brodolomu Hrvaške na začetku kvalifikacij, vendar pa umirja strasti in optimistično piše, da bo reprezentanca že na drugi tekmi pokazala povsem drugačen obraz: »Pazite se, Ciprčani, ne veste, kaj vas čaka!«Pri Dnevniku so zapisali, da je Hrvaška razočarala z igro v Ljubljani in ni imela odgovora na agresivno igro Slovenije. Za igralca tekme so proglasili osrednjega branilca. Naredili so tudi anketo o najboljšem hrvaškem igralcu tekme, z 62 odstotki glasov je to postal kapetanPortal Index.hr piše o bledi Hrvaški, ki je izgledala jalovo in zasluženo izgubila. Tudi v njihovi anketi je bil za najboljšega hrvaškega igralca izbran Luka Modrić, najbolj pa so razočaraliin