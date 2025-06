Hrvaška rapsodija v osrčju Slavonije

Živahen nogometni ponedeljek je zaokrožila hrvaška reprezentanca z gladko zmago v derbiju kvalifikacijske skupine za mundial 2026 proti Češki s 5:1 (Kramarić 42., 75., Modrić 62.-11m, Perišić 68., Budimir 72.-11m).

Na razprodanem štadionu v Osijeku je 13.000 gledalcev prišlo na svoj račun, razočarana je bila le 400-glava množica privržencev češke reprezentance, ki je s sedanjim rodom daleč od nekdanjega slovesa. Resda se je v 1. polčasu ob zaostanku z 0:1 spodobno upirala favoriziranim gostiteljem, ti pa so se s prepoznavno ustvarjalnostjo in igrivostjo odrezali v drugem delu, ko so v presledku 13 minut zabili kar štiri gole.

Kevin de Bruyne je bil belgijski junak večera. FOTO: Nicolas Tucat/AFPO

Točo golov, a precej bolj negotov boj je v tem večeru videlo 50.000 navzočih v Bruslju, kjer je Belgiji končni izid 4:3 proti Walesu priigral zvezdnik Kevin de Bruyne. Gostitelji so po 27 minutah vodili že s 3:0, Otočani pa so njihovo prednost v 70. minuti izničili – 3:3. Vnel se je boj za zmago, ki si jo je vendarle priborila Belgija.

Italija je v Regio Emilii ugnala Moldavijo z 2:0 (Raspadori, Cambiaso) makedonska vrsta pa je z golom Aleksandra Trajkovskega, Mlakarjevega soigralca pri Hajduku, za zmago z 1:0 osvojila točke v Kazahstanu.